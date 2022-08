Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 13 de agosto

El tipo de cambio paralelo cerró en baja y la brecha entre éste y el oficial quedó en 110% promedio.

Sobre el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue bajó dos pesos y cotizó a $ 295. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se posiciona en el 110% promedio.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 132,87 para la compra y a $ 141,37 para la venta, con una suba de 39 centavos en relación con el cierre del jueves.

Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario se comercializó a $ 233,26 En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación anotó una reducción del 0,2% hasta $ 285,60 por unidad, y el dólar MEP avanzó 1% a $ 279,97.

Según fuentes del mercado, en el segmento de contado se operaron U$S 162,600 millones, en futuros MAE solo U$S 8,035 millones y en el Rofex U$S 221 millones. Por tercera vez en la semana, el Banco Central terminó su actividad diaria sin pérdidas de divisas, hoy con un saldo comprador de U$S 1 millón. La demanda derivada de pagos de importación de energía y combustible estuvo en el orden de los U$S 50 millones.