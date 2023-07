Carlos Melconian sorprendió en TN por el dólar y acusó a periodistas al aire: "No confundamos"

El economista compartió su evaluación respecto a la demora del acuerdo con el Fondo y explicó bajo qué términos aceptaría ser ministro de Economía de un eventual gobierno.

El economista Carlos Melconian se cruzó con el periodista de TN Edgardo Alfano por su mirada acerca de la última suba del dólar blue. Además, compartió su evaluación respecto a la demora del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y explicó bajo qué términos aceptaría ser ministro de Economía de un eventual gobierno.

Para el expresidente del Banco Nación durante el macrismo, si el dólar blue llega a $ 540 para fin de mes "serán como los 500 de hoy", restando dramatismo a la situación. Alfano lo interrumpió al preguntar si no había que preocuparse y Melconian respondió en TN: "No confundamos nominalidad, no dije que no se preocupen. No confundamos la nominalidad, cuya causante es la inflación".

Melconian explicaba que en términos reales el dólar blue bajó en comparación a los meses anteriores. Mientras la inflación subió a un ritmo de al menos siete puntos mensuales, la divisa lo hizo en un porcentaje menor.

Al ser consultado sobre si quiere ser ministro de Economía, el economista respondió que "no tiene problema" si la próxima gestión cuenta con "una conducción económica y un gobierno detrás de batir la inflación". Y agregó: "No tengo problema en ser ministro si se separa la economía de la política".

Que condiciones pidió Melconian para ser ministro de Economía

Luego, se refirió a la futura transición de gobierno para los próximos meses y pidió a la dirigencia política que "esté a la altura de la circunstancias". Respecto a la demora del Gobierno en las negociaciones con el Fondo Monetario, sostuvo que "están jugando con fuego inútilmente en un período electoral".

"Una economía frágil, sin reservas y sin financiamiento ha sido históricamente un problema en la Argentina. Mi consejo es que no jueguen con fuego ya que la situación es muy mala", advirtió al tiempo de apuntar contra el organismo internacional por ser "cómplice silencioso del siga, siga".

En este sentido, explicó que el país contó "con la anuencia del Fondo" para no cumplir con los resultados del acuerdo y calificó a la Argentina como "un cementerio de elefantes para los funcionarios" del organismo.

"El FMI le debe estar pidiendo por primera vez desde que rige el programa con este gobierno que se ciña a tener un resultado porque han violado sistemáticamente todos los resultados", remarcó.

Carlos Melconian: “Hay que meterse en las empresas públicas”

En medio de la disputa electoral entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Melconian salió a plantear que el próximo gobierno debe "reformar el sector pùblico" y "meterse" en las empresas del Estado. Además, el expresidente del Banco Nación pidió por una reforma tributaria y un ajuste en las cuentas públicas.

“Está prohibido entrar en los divagues de shock versus gradualismo, de la dinámica del ajuste, de los halcones y las palomas. Está prohibido, queda fuera de la puerta todo eso. ¿Hay que buscar una reforma del sector público? Sí; una reforma administrativa y tributaria de la relación Nación - Provincias; hay que meterse en empresas públicas, obvio”, sentenció Melconian en diálogo con Radio Rivadavia.