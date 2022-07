Almaceneros alertan subas del 10% en alimentos en los últimos días

Savore informó que recibieron remarcas de un 13 por ciento en productos de limpieza y un 25% en el papel.

El Presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, alertó que en los últimos días los precios de alimentos subieron un 10 por ciento, de productos de limpieza un 13% y de papel un 25%. El empresario advirtió además que la inestabilidad producto de la suba del dólar ameseta la venta.

“No hay productos que no hayan cambiado el precio. Esto es una polvareda que se tiene que frenar. Los precios tienen que bajar, porque sino vamos a entrar en una recesión tremenda. Esa recesión no va a ser por negación del cliente a los precios, va a ser porque ya no tiene más dinero para gastar" enfatizó Savore en una entrevista en El Destape Radio.

El referente de los comerciantes advirtió que en los hipermercados también aumentaron los precios y señaló que la inestabilidad de precios destruye el sistema de comercio. "Un rollo de papel higiénico de ochenta metros que cuesta 300 pesos en un hipermercado lo tenían a 500. Un rollo de cocina que costaba 139 pesos lo pusieron a 280 pesos. A río revuelto ganancia de pescadores no me parece justo, pero ya lo dijo Braun", cuestionó en referencia al dueño de La Anónima.

El dirigente sectorial comentó asimismo que “el papel subió un 25% porque nos hablaron de un problema con el ingreso de la celulosa al país”. “Es un cambio brusco. Venimos sufriendo con los aumentos y están destruyendo el bolsillo del trabajador”, reflejó. “Esto ameseta la venta. La gente decide arreglarse con lo que tiene”, agregó el almacenero.

Grobocopatel: "Lo que llaman remarcación es una defensa a la inseguridad"

El empresario del campo Gustavo Grobocopatel defendió la suba de precios en medio de la suba y baja del dólar blue al considerar que es una forma de protección frente a la incertidumbre. Las palabras del productor rural recuerdan a la supuesta broma que hizo en el dueño de la Anónima, Federico Braun, quien dijo que el supermercado para combatir la inflación "remarca precios todos los días".

"Es parte de la incertidumbre general que hay porque no sabemos a cuánto vamos a importar. No sabemos a qué valor compramos, qué opciones tenemos para comprar. Es síntoma de un sistema económico que está desequilibrado, porque en todo el mundo aumentan los precios pero acá suben de forma anárquica. Lo que vos llamás especulación, es una forma de defensa ante esta turbulencia o esta inseguridad que hay", afirmó Grobocopatel.

El empresario justificó que haya algunos empresarios que aumenten precios por un 40 por ciento del viernes para el lunes. En una entrevista en Futurock sostuvo que el principal problema es que muchas veces no se sabe si van a poder importar. "Es posible que muchos quieran hacer negocios, pero muchos en realidad reaccionan frente al miedo", indicó en Futurock.