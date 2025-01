El Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo convocó a un canje voluntario de deuda con el objetivo de postergar parte de los pagos en pesos correspondientes a 11 títulos que vencen entre mayo y noviembre de este año. La meta es postergar el pago de los compromisos a 2026.

La operación se realizará este viernes y se propone descomprimir una porción relevante de los vencimientos pautados para ese lapso de 2025. La Secretaría de Finanzas invita, en los términos del artículo 2 del Decreto 846/24, a los tenedores de los bonos a participar de una operación de conversión de su título, por una canasta de instrumentos del Tesoro Nacional.

Los detalles de la operación del canje de deuda que quiere Caputo

La conversión contará con once títulos elegibles: se trata de ocho Lecap (letras a tasa fija), dos Boncer (bonos atados a la inflación) y un Boncap (bono a tasa fija). Todos ellos con vencimiento entre mayo y noviembre de este año.

A cambio, los tenedores que acepten participar del canje recibirán una canasta integrada en partes iguales por cuatro bonos con tasa dual (la mayor entre lo que arrojen la tasa fija incluida en la operación y la tasa variable TAMAR, publicada por el Banco Central) que vencerán el 16 de marzo de 2026, el 30 de junio de 2026, el 15 de septiembre de 2026 y el 15 de diciembre de 2026.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, afirmó en su cuenta de la red social X que los precios fijados en la convocatoria resultan en una TIREA (tasa de interés interna de retorno efectiva anual) promedio de 29,50%.

La recepción de las ofertas comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del viernes 24 de enero y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el miércoles 29 de enero (T+3). La licitación será por adhesión con un pliego por título elegible y las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de valor nominal en pesos del título elegible que entregarán en conversión por la canasta, especificó el Palacio de Hacienda en un comunicado.

Javier Milei aumentó la deuda en 96.000 millones de dólares en 2024

La deuda pública aumentó por el equivalente a U$S 96.042 millones en 2024, de acuerdo a la Secretaria de Finanzas. En el balance, disminuyó la deuda en moneda extranjera en U$S 9.404 millones y se incrementó la deuda en moneda local por un monto equivalente a U$S 105.446 millones. En diciembre 2023, tras la devaluación del peso, la deuda sumaba U$S 370.673 millones.

El 45% de la deuda en situación de pago normal -es decir, que está al día- es equivalente a U$S 209.190 millones y está contraída en moneda local, mientras que el 55% restante (U$S 255.077 millones) está valuada en moneda extranjera. No incluye la deuda del Banco Central (BCRA) ni de las Provincias. En total, la deuda pública equivale a U$S 466.686 millones.