La deuda externa es superior a los U$S 270.000 millones

En el primer lapso del año, el Gobierno ejecutó desembolsos al FMI y el Banco Central expandió sus reservas por más de U$S 3.000 millones.

Según el último informe que brindó el Indec respecto al primer trimestre, la deuda externa se ubicó en U$S 274.355 millones. En el primer lapso del año, el Gobierno ejecutó desembolsos al FMI y el Banco Central expandió sus reservas por más de U$S 3.000 millones. Además, las importaciones dañaron el saldo comercial y el dato confirmó las preocupaciones de algunos sectores del Frente de Todos.

El informe de Balanza de Pagos reúne todos los movimientos, financieros, de servicios y comerciales, entre Argentina y el exterior. En detalle, la deuda externa aumentó U$S 6.488 millones más que al cierre del último trimestre del año pasado. Esta suba "se explica, principalmente, por un incremento en la deuda de los sectores institucionales Gobierno general y Sociedades no financieras, hogares y entidades sin fines de lucro que sirven a los hogares y, en menor medida, por un aumento en el valor de las deudas correspondientes a las Sociedades captadoras de depósitos, Banco Central y de Otras sociedades financieras", precisó la dependencia oficial.

Cómo se explica el déficit del primer tramo del año

Durante el primer trimestre del año, la cuenta corriente arrojó un déficit de U$S 1.130 millones. Esto fue resultado por un déficit en el ingreso primario de U$S 2.150 millones, compensado parcialmente por el ingreso neto registrado en la balanza de bienes y servicios por U$S 610 millones y del ingreso secundario por U$S 409 millones. Además, en el trimestre analizado, la cuenta financiera mostró un ingreso neto de capitales de US$ 1.589 millones. Por efecto de las transacciones de la balanza de pagos, las reservas internacionales aumentaron US$ 3.192 millones.

Uno de los puntos destacados por el informe fue que el incremento del déficit estuvo determinado por el deterioro del saldo de bienes (el valor de las importaciones aumentó más que el de las exportaciones) y el crecimiento en el déficit de servicios. Justamente, sectores del propio Frente de Todos llamaron la atención por la falta de criterio para controlar la política de comercio exterior y la compra de productos en el exterior.

Por otra parte, al 31 de marzo de 2022, la economía registró una posición de inversión internacional neta acreedora a valor de mercado de U$S 119.345 millones, U$S 2.903 millones menor que en el trimestre inmediato anterior. Esto se debió a que el aumento estimado para los activos externos fue menor al incremento observado en el valor de mercado de los pasivos externos.

La adquisición neta de activos externos se concentró, sobre todo, en las actividades de los sectores institucionales como el Banco Central. La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce expandió sus activos de reserva por U$S 3.192 millones.

La mayor emisión neta de pasivos durante este mismo período se explica en parte por el aumento del financiamiento neto del Gobierno por el desembolso del Fondo Monetario Internacional.