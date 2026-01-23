El Gobierno renovó un 60% de los bonos dólar linked que vencían a fin de enero

Para evitar una suba del tipo de cambio y posponer vencimientos, el Ministerio de Economía renovó ayer parte de la deuda que vencía a fin de enero al canjearla por nuevos bonos dólar linked pagaderos entre fines de febrero y fines de junio.

En concreto, la Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de bonos dólar linked realizada el último miércoles se adjudicaron USD 2.456 millones, sobre un total de ofertas recibidas por USD 3.046 millones, lo que implicó una tasa de aceptación o rollover del 59,5%.

Según precisó el Ministerio de Economía, la operación se concentró en instrumentos dólar linked, con distintos vencimientos a lo largo de 2026. En ese marco, se rescató en su totalidad el bono D30E6, con vencimiento el 30 de enero de 2026, por un monto de USD 2.456 millones.

Además, se adjudicaron USD 2.266 millones correspondientes al bono D27F6, con vencimiento el 27 de febrero de 2026; USD 179 millones del D30A6, que vence el 30 de abril de 2026; y USD 22 millones del TZV26, con vencimiento el 30 de junio de 2026.

Se trata de un porcentaje de renovación relativamente bajo pero no desdeñable. En este sentido, muestra que parte del mercado no espera una gran suba del tipo de cambio en los próximos meses, pero que otra parte considera que el dólar sí comenzará a rebotar al alza durante la primera mitad del año, pese a la baja de las primeras semanas de enero.

La deuda creció en unos 30.000 millones de dólares durante el gobierno de Milei

El pago de intereses sigue desangrando las cuentas de la Argentina, y en dos años de gobierno de Javier Milei las obligaciones crecieron en casi USD 30.000 millones, según cifras oficiales.

Con relación a noviembre de 2023, inicio de la gestión de Milei, la deuda bruta se incrementó en USD 29.511 millones, al pasar de USD 425.556 millones a USD 455.067 millones.

Fue por la capitalización de intereses, el ajuste de bonos por inflación, préstamos de organismos financieros internacionales y la colocación de bonos en moneda extranjera.

En diciembre de 2025 el stock de deuda bruta en situación de pago normal, en pesos y en moneda extranjera, se incrementó en USD 9.070 millones con relación a noviembre. De esta forma, ascendió a USD 455.067,4 millones.

La Secretaría de Finanzas dijo que la variación "se explica por el incremento de la deuda en moneda extranjera en US$ 10.865 millones y la disminución de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de USD 1.795 millones”.