El Gobierno pagará un vencimiento al FMI por U$S 756 millones

El Gobierno pagará este viernes U$S 756 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses del préstamo vigente por U$S 42.181 millones. Al ser un pago de intereses, no puede ser reprogramado para fin de mes, tal como se realizó en otras oportunidades.

Los pagos en moneda extranjera de Argentina durante noviembre ascienden a U$S 984 millones, dado que deben sumarse U$S 187 millones de cancelaciones con otros organismos internacionales. La cancelación se realiza en un momento de cierto oxígeno para las reservas internacionales, dado que a favor del blanqueo las brutas treparon a U$S 29.879 millones, aunque las netas siguen en negativo en unos U$S 2.000 millones.

Estos pagos se verán reflejados en una caída de las reservas brutas la próxima semana. El Banco Central cierra un octubre impensado con compras de divisas por más de U$S 1.500 millones, a partir de una continua liquidación del agro y del sector energético, además del flujo proveniente del blanqueo de capitales.

El FMI está realizando la octava y novena auditoria del programa en curso cuya aprobación derivaría en un desembolso de los U$S 1.000 millones. Durante la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo contactos con la cúpula del Fondo durante la Asamblea Anual del organismo en Washington pero no se avanzó en la discusión de un nuevo programa que le permita al país hacer frente a los próximos vencimientos. En 2025, Argentina le debe pagar al FMI U$S 3.000 millones divididos en partes iguales en cada semestre.

Caputo cerró un crédito con bancos para pagar la deuda

Durante su visita a Estados Unidos, Caputo decidió poner en stand by las negociaciones con el FMI y en su lugar, apelar a préstamos en bancos internacionales para afrontar los vencimientos de la deuda. El Gobierno ya alineado con la potencia norteamericana, está a la expectativa del resultado de las elecciones del próximo 5 de noviembre, en donde la demócrata Kamala Harris y el empresario y expresidente Donald Trump se juegan cabeza a cabeza el voto. La esperanza está que un próximo gobierno de Trump podría ser "beneficioso" en la toma de decisiones dentro del FMI.

El ministro de Economía confirmó que Argentina consiguió un préstamo de casi tres años con bancos privados, en formato REPO, para afrontar el pago de capital de deuda a bonistas en enero. Y adelantó que “si las tasas de interés lo permiten”, buscará volver a los mercados internacionales de crédito para refinanciar el vencimiento de julio.