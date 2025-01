El FMI acerca posiciones para cerrar un acuerdo con el Gobierno

Fuentes oficiales del FMI destacaron el resultado de las conversaciones sobre el diseño de un nuevo programa de deuda con el Gobierno. De a poco, la administración de Javier Milei acerca posiciones con el organismo multilateral de crédito para recibir dólares frescos.

"El diálogo fue altamente constructivo y positivo. Los equipos técnicos continuarán conversando en las próximas semanas", señalaron desde el Fondo. Aún así, en el Gobierno señalaron que todavía "no hay fecha" para rubricar un nuevo entendimiento.

El Gobierno pone cautela

El Gobierno tomó distancia del acuerdo con el Fondo y sostuvo que "no hay una fecha cierta" para la firma del convenio. "No hay fecha cierta para la firma de un acuerdo", enfatizó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno.

No obstante, insistió en que "el acuerdo va a estar" porque "no hubo otra vez en que un Gobierno argentino hizo lo te tenía que hacer y ordenó las cuentas". Adorni aseguró que "no habrá inconvenientes", pero insistió en que "no hay tiempos". En el mismo sentido, sostuvo que "no hay (una cantidad de) fondos definidos ni tampoco (hay tiempos para) el levantamiento del cepo".

"El presidente confirmó que ocurrirá este año", dijo Adorni, aunque en tono coloquial sostuvo que entiende "que una ventana de tiempo de un año no satisfaga".

A mediados de enero, desde la Casa Rosada deslizaron que podría conseguir desembolsos frescos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos 14.000 millones de dólares. Sin embargo, el ex director del organismo Claudio Loser sostuvo que ese desembolso no superará los 7.000 millones.

“No creo que el préstamo llegue a montos tan altos. Mi impresión es que va a estar bastante por debajo de 10.000 millones; estimo unos 7.000 millones de dólares, con la idea de que otros se acerquen también y le presten a Argentina con el sello de aprobación del Fondo”, sostuvo en declaraciones a El Destape 1070.

Loser integró el staff técnico del FMI durante 30 años y fue director entre 1994 y 2002. En referencia al blanqueo como condición para avanzar en un acuerdo con el FMI, Loser aseguró que el organismo nunca "empuja" por esa medida. "Mi experiencia es que en la Argentina siempre fue una decisión de los gobiernos de hacerlo, para obtener tanto dólares como nuevo dinero para las finanzas públicas. El blanqueo no es condición previa del FMI”, sostuvo el exdirector.

En cuanto al informe independiente que lanzó el FMI, el economista aclaró que "el staff sacó una evaluación independiente con una crítica al programa". Pero aclaró que, si lo lee uno con cuidado, dice que se han hecho cosas importantes en los últimos meses. Sin embargo, está la preocupación del cepo y el tipo de cambio, que son los elementos que tendrán que discutirse en una negociación”.