El Tesoro canceló un pago de deuda equivalente U$S 4360 millones, entre vencimientos de capital e intereses de títulos emitidos bajo ley extranjera y títulos emitidos bajo ley argentina. Se trata de abono enmarcado en la reestructuración llevada a cabo bajo el gobierno de Alberto Fernández en 2020.

Se espera que estos pagos impactarán negativamente en el nivel de reservas del Banco Central (BCRA) cuando se publique el reporte diario por la tarde. Los activos netos acumulados en la autoridad monetaria llegarán a ser negativas en más de U$S 5000 millones, según estima la mayoría de las consultoras privadas. Aún así, el mercado internacional confía en la administración de Javier Milei, lo cual se ve reflejado en el Riesgo País, que se encuentra por debajo de los 600 puntos básicos, el más bajo desde 2018.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, destacó la cancelación de deuda pública y en la red social X afirmó: "Dicen que lo prometido es deuda…en este caso, pagada!". En los últimos días, Quirno anticipó que también están garantizados los pagos que enfrenta el país en junio.

Deuda externa: a quién le debe Argentina

De acuerdo a un informe de Suramericana, la consultora que conduce Martín Guzmán, la deuda en 2025 alcanza los U$S 21.506 millones, de los cuales unos U$S 5.313 millones corresponden a los bonos internacionales emitidos en el marco de la reestructuración de deuda de 2020 y unos U$S 3.393 millones corresponden a bonos también emitidos en esa reestructuración pero bajo legislación local.

En tanto, los pagos a organismos internacionales (Banco Mundial, BID, FMI) totalizan unos U$S 7.924 millones en tanto que el servicio de la deuda en moneda extranjera contraída por las provincias suma unos U$S 2.534 millones. Un caso bien particular de Argentina se refiere a los vencimientos de BOPREAL por U$S 2.339 millones, un título en dólares emitido por el Banco Central (BCRA) anunciado como un instrumento para normalizar el stock de deuda comercial acumulado por las empresas importadoras con sus proveedores del exterior.

Para evaluar la capacidad de pago de estos casi U$S 22.000 millones se requiere realizar supuestos respecto a la capacidad de refinanciamiento o “rollover” de estas obligaciones. Se asume que los organismos internacionales en términos netos contribuirán positivamente. Es decir, se desembolsarán nuevos créditos por un importe ligeramente superior a las obligaciones a pagar (U$S 7.924 millones).

Uno de los escenarios más probables es que las provincias tendrán un refinanciamiento de solamente el 25% sobre los pagos que afrontan en moneda extranjera, es decir, que deberán pagar el 75% de los vencimientos del año (U$S 1.978 millones) con dólares que deberán adquirir al BCRA utilizando los pesos obtenidos a partir del superávit fiscal primario. Apenas cuatro jurisdicciones (Buenos Aires, Córdoba, CABA y Neuquén) de un total de 14 concentran cerca del 72% de la totalidad de los vencimientos del 2025.