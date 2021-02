El Gobierno afrontará un vencimiento por U$S 315,6 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras negocia un nuevo acuerdo para reprogramar el pago de unos U$S 44.000 millones de deuda. Los equipos técnicos aspiran a llegar a un acuerdo antes de fines de mayo.



Se trata del primero de siete pagos pautados para 2021, que -entre capital de intereses- totalizan unos U$S 14.850 millones, aunque el vencimiento más fuerte se daría en septiembre. Durante su disertación en el Foro de Davos, el presidente, Alberto Fernández, afirmó que "el diálogo con el FMI está en marcha y es muy constructivo", mientras que el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el Gobierno aspira a tener cerrado un nuevo acuerdo con el organismo antes de mayo, de manera de poder encarar las negociaciones con el Club de París.

La meta de fines de mayo a la que aspira el Gobierno tiene que ver con el vencimiento de un compromiso de U$S 2.400 millones con el Club de París, previsto inicialmente para fines de abril y que puede ser cancelado con una mora de hasta 30 días.



El Club de París es un foro de países que no tiene la estructura de organismo con la que cuenta el FMI y tiene una regla tácita que establece la necesidad de contar con un aval previo del Fondo para poder realizar cualquier reestructuración de la deuda. Por esa razón, si la Argentina alcanzara un acuerdo con el organismo multilateral de crédito, facilitaría también el acuerdo con el Club de París.



Nuestro país debía afrontar el pago de U$S 2.000 millones en abril del 2020 y solicitó un "waiver" (dispensa) por un año, previsto en el contrato. Esta deuda tiene un interés del 9% anual, y es remanente de los casi U$S 10.000 millones que la Argentina renegoció con el Club de París en 2014.