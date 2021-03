Luego de las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre las condiciones del acuerdo que pretende Argentina para pagar la deuda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a responderle. A través de un conferencia de prensa, el organismo multilateral de crédito aclaró que no se pueden reducir los costos ni ampliar el plazo para repagar la deuda.

En el marco del acto por el Día de la Memoria, la expresidenta hizo dos pedidos contundentes, tanto al Fondo como al gobierno de los Estados Unidos: que acepten condiciones especiales para la renegociación de la deuda, que incluyan "mayor plazo" de pago y "menor tasa de interés".

En la conferencia de prensa que brinda el organismo cada jueves por medio en Washington, el vocero del FMI, Gerry Rice, habló luego de las críticas al acuerdo con el FMI y de calificar como "inaceptables" las condiciones que se imponen. "Es un problema que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagar", lanzó. Tras esto, Rice afirmó: “Lo que han indicado las autoridades argentinas es que preferirían tener una Línea de Crédito Extendida para respaldar sus planes, y los desembolsos efectuados en el marco del EFF, que sean el programa acordado, se reembolsarán en un plazo de cuatro años y medio a 10 años, en 12 cuotas semestrales iguales”. Y enfatizó: “Estos términos se aplican de manera uniforme a todos los países, no solo a la Argentina“.

Aún así, Rice negó tener información acerca de si la Argentina solicitó al FMI revisar el costo del préstamo y, al mismo tiempo, si busca extender los plazos del acuerdo al que desea suscribirse (de Facilidades extendidas). Tampoco aclaró si ambos puntos son parte de las discusiones en curso.

En otro aspecto, el vocero del Fondo aseguró: “nuestros equipos están trabajando juntos de manera constructiva para ayudar a fortalecer la estabilidad económica, proteger a los vulnerables y promover el crecimiento sostenible“.

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que el Gobierno "está dando pasos importantes hacia el objetivo de tener un programa que permita refinanciar los U$S 45.000 millones de deuda que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio con el FMI, en el marco de un programa fallido que dejó consecuencias graves en la economía". Y sumó: "Para tranquilizar la economía, definimos que la política macroeconómica se debe basar en una serie de principios".

Sobre el fin de su gira en Estados Unidos, Guzmán mantuvo un nuevo encuentro en Washington con Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, antes de emprender el regreso a la Argentina. De la reunión participó también el director ejecutivo por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos.

La agenda del ministro en Nueva York y en la capital norteamericana incluyó reuniones con la directora gerente del organismo multilateral, Kristalina Georgieva, autoridades del Banco Mundial, fondos de inversión, académicos, think tanks, congresistas y funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos.