Acreedores tensan el canje de deuda después del ultimátum del Gobierno

Después de que el Gobierno presente su propuesta de canje final, los tres principales grupos de acreedores lo rechazaron y plantearon una contraoferta. El ministro de Economía, Martín Guzmán, mejoró considerablemente las opciones para los bonistas desde abril, al punto de que varios fondos se adhirieron en el medio. El presidente, Alberto Fernández, explicó que Argentina no entregará mejores condiciones que las planteadas en esta última oportunidad.

Acusaron a la última oferta de insuficiente los tres principales grupos de lobby de los tenedores de títulos públicos, que se autoproclaman tenedores de más de un tercio de la deuda externa a reestructurar, el Grupo Ad Hoc, el Comité de Acreedores y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio.

“Nos hemos unido para presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores”, sorprendieron en su primer comunicado integrado. Las entidades de presión enfatizaron los tres frentes que consideran no están saldados con la oferta de Guzmán: “Creemos que nuestra propuesta mejorada: i) proporcionará el corto a largo plazo que Argentina necesita con urgencia, ii) brindar una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital, y iii) proporcione el marco legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el camino a la recuperación sostenida”.

“Simultáneamente con la presentación de la propuesta revisada, nuestros tres grupos también han firmado un acuerdo de cooperación reafirmando que la oferta actual de Argentina no alcanza una propuesta que pueda ser apoyada por los grupos acreedores. De conformidad con el acuerdo de cooperación, los miembros de los grupos de acreedores de Argentina no licitarán sus tenencias de bonos en la oferta de intercambio propuesta de Argentina. Confiamos en que una resolución consensuada está a la vista y que dicho acuerdo proporcionará un camino hacia un futuro económico sostenible para la gente de Argentina”.

Este movimiento que intenta mostrar una posición de poder unificada, se dio después de una sangría de integrantes del grupo Comité de Acreedores. Los fondos Fintech, Gramercy y Greylock, que integraban este conjunto, se distanciaron para adherir a la propuesta de Argentina.

En los pasillos del Ministerio de Economía evaluaron como “predecible” el comunicado de los acreedores que presionan continuamente por mejoras en sus ganancias, que ya de por sí mejoraron desde la oferta inicial de U$S 0,38 por dólar a los actuales U$S 0,54. “No preocupan. Alberto Fernández ya fue claro”, remarcaron desde Hipólito Yrigoyen 250, pudo saber El Destape.

En un reportaje del Financial Times, el Presidente fue enfático en que este documento elevado a la comisión de valores estadounidense (SEC) no será continuado. "No habrá otra oferta", explicó el jefe de Estado luego de entregar este ultimátum. "Quiero poder mirarlo a usted a los ojos después y no ser acusado de mentir. Esto es lo que podemos hacer, no podemos hacer más", resaltó.