FMI: el Gobierno postergó los pagos hasta fin de mes mientras negocia un nuevo acuerdo

Argentina unificará el cronograma de pagos estipulado para fin de julio. El equipo económico de Sergio Massa negocia un nuevo entendimiento con el organismo de cara al segundo semestre.

El Gobierno postergó los pagos de julio con el FMI hasta fin de mes mientras negocia un nuevo acuerdo con el organismo de cara al segundo semestre. De acuerdo al cronograma original, esta semana se debían cancelar cerca de U$S 1.300 millones y la próxima otros U$S 650 millones. En total, hay que pagarle al Fondo poco más de U$S 2.500 millones.

Según pudo confirmar El Destape, mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, negocie y cierre un nuevo entendimiento con el Fondo, se postergarán los vencimientos de deuda y se efectuará un solo pago sobre el cierre del mes.

Pago sobre la hora

La semana pasada, Argentina le pagó al Fondo Monetario Internacional US$ 2.700 millones, que estuvieron integrados en parte con Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda que utiliza el organismo multilateral, y otra con yuanes de libre disponibilidad. Con el objetivo de cerrar el nuevo acuerdo con el organismo multilateral de crédito, se acelera el diálogo entre los equipos técnicos del Palacio de Hacienda y Washington.

Según confirmaron fuentes oficiales, se utilizaron 1.700 millones de DEG y, el resto, se pagó en yuanes de libre disponibilidad del swap de monedas con el Banco Popular de China. Esto permitirá no usar dólares de las reservas del Banco Central y, al mismo tiempo, mantener al día los pagos al organismo multilateral mientras avanzan las negociaciones en las que se busca reformular el programa acordado en marzo de 2022.

Tras el pago, Julie Kozack, directora de Comunicaciones del Fondo, expresó: “El personal del FMI y las autoridades argentinas continuaran avanzando en su trabajo conjunto en los próximos días, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa respaldado por el Fondo".

“Las discusiones técnicas continúan sobre un paquete de políticas para salvaguardar la estabilidad económica, en el contexto de una situación desafiante, en parte afectada por la sequía histórica. Las discusiones están enfocadas en fortalecer las políticas macroeconómicas para apoyar la acumulación de reservas y mejorar la sostenibilidad fiscal, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables", señaló la funcionaria. Y agregó: “Las autoridades argentinas continúan manteniéndose al día con sus obligaciones financieras con el Fondo”.