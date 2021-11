Diputado de Lavagna salió a condicionar al Gobierno por el acuerdo con el FMI

El presidente del Interbloque Federal en Diputados, Alejandro "Topo" Rodríguez, advirtió que el Congreso "no le extenderá un cheque en blanco" al Gobierno en su negociación por la deuda que tomó Macri.

El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez dio su postura sobre una discusión que se vendrá en los próximos días en el Congreso y que tiene que ver con el Plan Plurianual que anunció Alberto Fernández, vinculado con el acuerdo que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante esto, el titular del interbloque Federal y hombre de confianza de Roberto Lavagna advirtió que no se le debe entregar "un cheque en blanco" y que la propuesta deberá contemplar “primero, el crecimiento, y el federalismo productivo debe ser el motor de ese crecimiento”.

Rodríguez señaló que “el Congreso debe estar atento para no ser corresponsable de un fracaso indisimulable resultante del eventual acuerdo que se alcance con el Fondo Monetario Internacional", por lo cual "no debe volver a extenderle al Gobierno Nacional un cheque en blanco". Es por ello que pidió, en redes sociales, que tanto el programa plurianual como la propuesta para negociar con el FMI "incluyan un conjunto mínimo de condiciones orientadas a defender el interés nacional”.

Vale aclarar que con la nueva composición, el Frente de Todos tendrá 118 diputados y diputadas, por lo que necesitará 11 legisladores para alcanzar el quórum y tratar los proyectos que lleve al recinto. Así, deberá negociar con legisladores de otras bancadas. Juntos por el Cambio tendrá 116 bancas; libertarios, cuatro; los cuatro de la izquierda, cuatro; y el interbloque Federal tendrá entre 7 y 8 bancas (resta definir si se sumará o no Florencio Randazzo). Un panorama muy difícil para el oficialismo.

Los reparos que puso Rodríguez, que no corresponden a una posición uniforme de ese interbloque, obedecen a que considera que el respaldo institucional que se le dio el año pasado al Poder Ejecutivo para llevar adelante la negociación con los acreedores privados no salió bien ya que tras ese acuerdo "el Riesgo País de Argentina tocó los 1800 puntos básicos". En esa línea, marcó: "Aquello constituyó un indisimulable fracaso compartido que no debe repetirse”.

Además, el legislador sostuvo que la propuesta que el Gobierno busca avalar en el Parlamento debe considerar los siguientes factores: “Priorizar el crecimiento (inversión, producción, creación de trabajo en el sector privado, hasta lograr superávit fiscal) y que el federalismo productivo sea el motor de ese crecimiento (la continuidad de las retenciones a las exportaciones agroindustriales son una mala manera de promover el crecimiento económico. Falta un programa nacional de inversión en infraestructura, logística, comunicaciones, conectividad y electrificación); el Congreso debe asegurarse que la estrategia de negociación priorizará el interés nacional; el Gobierno debe comprometerse a no seguir entregando dólares, a cambio de pesos, a los fondos especulativos; se debe formular e implementar una estrategia consistente y eficaz para desarmar la bola de intereses de Pases y Leliqs”.