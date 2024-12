Quién gana Bake Off Famosos: se filtró la decisión de Telefe

Bake Off Famosos: cuándo es la final y qué decisión tomó Telefe.

Bake Off Famosos está por llegar a su final y Telefe se prepara para la gran definición del reality de pastelería conducido por Wanda Nara, el próximo lunes 16 de diciembre a las 21.15 horas. Cómo es la decisión del canal "de la familia" de cara a la final que se disputará entre la modelo Cami Homs y la actriz Cande Molfese.

Después de dos episodios de semifinales donde los conductores Mariano Iúdica (cuarto puesto) y Vero Lozano (tercer puesto) dejaron la competencia, el jurado conformado por Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana confirmó que Cami Homs y Cande Molfese se batirán en un duelo frente a frente por el premio de 30 millones de pesos y el título de mejor pastelero de la primera temporada de Bake Off Famosos. Pero para evitar que se filtre quien gana el reality, Telefe implementó una técnica que consiste en grabar dos resultados finales. De esta forma, solo se sabrá quién gana el programa el próximo lunes, día en que se emitirá la final.

Los participantes de la primera temporada de Bake Off Famosos fueron: Andrea del Boca, actriz; Nacho Elizalde, conductor, streamer; Vero Lozano, conductora; Gastón Edul, periodista deportivo; Eliana Guercio actriz y panelista; Marcos MIlinkovic, voleibolista olímpico; Cande Molfese, actriz, cantante, bailarina, influencer; Damián De Santo, actor; Camila Homs, modelo, influencer; Callejero Fino, músico, uno de los referentes del Trap y el RkT; Mariano Iúdica, conductor, productor, empresario; Ángela Leiva, cantante y actriz, una de las voces referentes de la música tropical; Javier Calamaro, cantante, compositor, conductor y Karina Jelinek, modelo, influencer, actriz, empresaria.

Aunque se filtraron los planes de Telefe para producir una nueva temporada de MasterChef Celebrity en 2025, el éxito de Bake Off Famosos hizo que no se descarte la posibilidad de una nueva temporada con Wanda Nara nuevamente en la conducción. En la emisión del pasado jueves 12 de diciembre, el reality de pastelería hizo un promedio de 11 puntos de rating, dejándole una buena marca a Gran Hermano. Bake Off Famosos se puede ver por Telefe e inmediatamente después, cada uno de los episodios estarán disponibles en Disney+ y quedarán en la plataforma de streaming para que la audiencia pueda revivirlos cuantas veces quiera.

Quién es la joven mujer que enamoró a Christophe Krywonis, el jurado de Bake Off

Christophe Krywonis está viviendo un momento pleno tanto en lo personal como en lo profesional. A sus 57 años, el reconocido chef francés, quien forma parte de la nueva temporada de Bake Off Famosos, no solo continúa cosechando éxitos en su carrera, sino que también disfruta de una etapa de felicidad en el amor.

Desde hace dos años, Krywonis mantiene una relación con Melody Hein, una joven reservada que lo acompaña en esta etapa de su vida. “Sí, estoy en pareja. Hace cinco meses ya. Se llama Melody, es argentina con ascendencia danesa, y hoy es su cumpleaños. Después de esto, me voy a festejar con ella”, comentó hace un tiempo, durante su paso por el programa La Puta Ama, conducido por Florencia Peña. El chef también se sinceró sobre su vida amorosa: “La relación más larga que tuve fue con la madre de mis hijas, duramos diez años. Después estuve cuatro años con otra persona. Entre esas dos relaciones hubo seis años en los que la pasé genial”.

Aunque no se sabe mucho sobre Melody debido a su bajo perfil (su cuenta de Instagram es privada) se supo que es psicóloga con un posgrado en clínica psicoanalítica. A mediados de 2023, el compromiso entre Christophe y Melody fue noticia, y fue revelado por Ángel de Brito en su programa LAM. "Son muy discretos, porque a ella no le gusta aparecer en público, excepto en algunas fotos de su Instagram", leyó De Brito, citando un mensaje que le envió el chef.

"Ya están comprometidos. Christophe le dio las alianzas, pero aún no hay fecha para el casamiento", añadió el conductor en ese entonces. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó si la pareja llegó a casarse. Sin embargo, Krywonis sigue compartiendo momentos en sus redes sociales, como cuando asistieron juntos a la gala de los Martín Fierro.