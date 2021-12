Cuánto le pagará Argentina al FMI si prospera el acuerdo que quiere Guzmán

El Ministerio de Economía difundió cuál sería el perfil de vencimientos si se llega a un programa de facilidades extendidas con el organismo.

En medio de las negociaciones con el FMI, desde el Palacio de Hacienda difundieron cuál sería el perfil de vencimientos si se llega a un programa de facilidades extendidas con el organismo. El Gobierno pretende incluir vencimientos futuros en nuevo préstamo, si las condiciones son beneficiosas para el país.

Tal como está establecido, el cronograma de vencimientos con el FMI en 2022 es asfixiante, y el 2023 replica la misma tónica. Este es el esquema del próximo año:

Enero: U$S 731 millones

Febrero: U$S 372 millones

Marzo: U$S 2.873 millones

Abril: U$S 731 millones

Mayo: U$S 330 millones

Junio: U$S 2.873 millones

Julio: U$S 2.122 millones

Agosto: U$S 301 millones

Septiembre: U$S 2.873 millones

Octubre: U$S 2.817 millones

Noviembre: U$S 248 millones

Diciembre: U$S 2.873 millones

Solo por capital, Argentina debería pagar U$S 17.892 millones y por intereses U$S 1.250 millones. En total, se deberían pagar U$S 19.142 millones.

En el caso de que el Gobierno logre un programa de facilidades extendidas, el perfil de vencimientos se distribuiría de forma más heterogénea en los próximos 10 años, con una fuerte concentración entre 2028 y 2032. Sin embargo, para atender posibles futuras dificultades, Guzmán quiere imponer una petición en el acuerdo.

En diálogo con la señal de noticias C5N, explicó: "Vamos a incluir una clausula para que, si en el futuro el FMI cuenta con un tipo de préstamo mejor, que se pueda pagar en más años, nos permitan trasladar parte de la deuda argentina a un nuevo programa y poder distribuir estos pagos en el tiempo. Vamos a seguir trabajando con la deuda porque a este lugar nos llevó Juntos por el Cambio, y va a llevarnos mas de una década resolver este problema".

Argentina le pagó al FMI un vencimiento por casi U$S 1.900 millones

Las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) cerraron en US$ 39.153 millones luego de que el Gobierno girara casi U$S 1.900 millones al FMI en concepto del segundo vencimiento de capital correspondiente al crédito por más de U$S 44.000 que el gobierno de Mauricio Macri firmó con el organismo en 2018. Mientras tanto, continúan las negociaciones con el organismo para rever el acuerdo.

Con este pago, el Gobierno alcanzó giros por cerca de U$S 5.200 millones al Fondo a lo largo del año entre capital e intereses, de los cuales US$ 3.800 correspondieron a la amortización de capital que se efectivizó en septiembre y diciembre, en dos desembolsos por U$S 1.900 millones, y U$S 1.400 millones restantes por intereses que se abonaron en distintas cuotas a lo largo de 2021.

Ambos vencimientos de capital se saldaron con los derechos especiales de giro (DEG) que el propio FMI distribuyó entre sus accionistas en agosto, luego de una emisión global de U$S 650.000 millones en DEG para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19 de los cuales a la Argentina le correspondieron U$S 4.326 millones. De esta forma, las reservas internacionales volvieron a perforar el piso de los U$S 40.000 millones por primera vez desde mediados de abril de este año, luego de haber alcanzado un máximo de U$S 46.300 millones en agosto.

Ahora, a la Argentina le quedaría por saldar unos US$ 41.000 millones con el FMI, sin contar los intereses que corran hasta completar el pago, uno de los aspectos que el Gobierno pretende discutir con los países que integran el organismo ya que, actualmente, se está pagando una sobretasa por haber superado en más de 200% su límite de crédito disponible.

Según información del Ministerio de Economía, la sobretasa que pesa sobre la Argentina implica el pago de cerca de U$S 900 millones extra al año que, se pretende sea reconsiderada y por el que pugna por su tratamiento y aprobación en el directorio del organismo.