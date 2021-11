Corredores inmobiliarios porteños aseguran que Remax no cumple con la ley

El Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) afirmó hoy que la firma Remax no cumple con la ley, y destacó que el rol del organismo es controlar la matrícula y el ejercicio profesional de la actividad.

De esta manera, el Cucicba rechazó el inicio de acciones de Remax ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para denunciar al Colegio por presunto "boicot, cartelización y abuso de posición dominante".

“El ataque de la multinacional desconoce maliciosamente la Ley de Colegiación, la cual obliga a Cucicba a controlar la matrícula y el ejercicio profesional, norma que el Colegio hace y hará cumplir siempre”, indicó el organismo a través de un comunicado.

Al respecto, precisó que “el corretaje inmobiliario es una profesión”, y subrayó que “en la ciudad de Buenos Aires hay más de 7.000 profesionales que trabajan con estricto control ético y profesional”.

“No somos, como hace creer engañosamente la multinacional, comerciantes”, indicó el Cucicba, al tiempo que remarcó que “la mayoría de los agentes Remax son, por el contrario, monotributistas que no tienen título profesional y pagan a la franquicia por ocupar un espacio laboral”.

Además, señaló que estos agentes “no cobran aguinaldo, vacaciones, ni realizan aportes a la seguridad social”, con lo cual puntualizó que “no cuentan con los derechos básicos que les son reconocidos a los trabajadores”.

El Colegio afirmó que “Remax engaña a la sociedad cuando dice representar a miles de pymes”, porque indicó que la firma “es una marca extranjera que se contrapone a leyes profesionales, laborales, tributarias, previsionales y de colegiación”.

Asimismo recordó que “Cucicba denunció a la marca en 2019 ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la cual dispuso la disolución de Remax Argentina”, y añadió que “la causa ahora se tramita en la órbita de la Justicia Comercial”.

El organismo aseguró que “sostendrá su acusación contra la empresa hasta que finalmente se haga justicia”, y consideró que “las acciones legales con las que la compañía amenaza son totalmente improcedentes”.

En ese sentido, explicó que “el Colegio Profesional Inmobiliario no está sujeto a las reglas del derecho comercial que la multinacional intenta utilizar a su favor”, sino que precisó que “Cucicba es una institución que no posee un fin comercial y, por tanto, no puede ser acusada de tener una posición dominante".

“Los corredores inmobiliarios elegimos ser profesionales, estudiar una carrera, matricularnos, pagar nuestra colegiación, prestar un servicio y hacernos responsables por nuestro trabajo”, subrayó el Colegio, y puntualizó que “los corredores inmobiliarios legalmente habilitados respetamos las leyes, decimos la verdad y no engañamos”.

Por su parte, el presidente de Remax, Sebastián Sosa, expresó que "se trata de una guerra comercial desleal basada en falsos argumentos y disfrazada de conflicto judicial”, y afirmó que “los colegios de corredores utilizan su posición para impedir la actividad de otros colegas".

"Nos quieren fuera del país porque traemos innovación al mercado inmobiliario y ellos no quieren renovarse ni mejorar el servicio al cliente. Su función debe ser velar por los intereses de todos los corredores inmobiliarios, no atacarlos simplemente por elegir una manera distinta de trabajar", sostuvo Sosa.

Con información de Télam