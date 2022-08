De Mendiguren destacó el crecimiento de la capacidad instalada de la industria en junio

El secretario de Producción, José Ignacio De Mendiguren, destacó hoy que el sector industrial esté “casi en un récord de los últimos siete años en utilización de capacidad instalada", en referencia al dato dato a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo al organismo, la capacidad instalada de la industria subió en junio a 69,1%, desde el 64,1% de igual mes del año pasado.

En diálogo con Radio Nacional, De Mendiguen consideró que esto es resultado de “una tendencia y no un rebote".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por otro lado, en referencia al sector agroexportador, expresó que “hoy tienen las mismas retenciones que tenían con el gobierno anterior”.

Además, aseguró que “este año vamos a lograr arriba de US$ 90.000 millones de exportaciones, lo que nos tiene que generar entre US$ 10.000 y US$ 12.000 millones en superávit comercial”.

Por otra parte, admitió que es su responsabilidad que "no pare la actividad” y, tras aceptar que “estamos con problema de falta de dólares", aseguró que "no dormimos por este tema”.

No obstante, aclaró que “la falta de dólares es coyuntural y no estructural”, y alertó que “hay una campaña devaluadora muy fuerte”.

Con información de Télam