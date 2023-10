Qué países no tienen Banco Central

Te contamos cuáles son los países que no tienen Banco Central y cómo funciona su economía.

¿Qué países no tienen Banco Central?

Javier Milei, el candidato más votado en las PASO 2023, ha propuesto una idea que ha generado mucha discusión en el ámbito económico y político de Argentina: cerrar el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para evitar la emisión monetaria. Esta propuesta ha llevado a muchos a preguntarse cuáles son los países que actualmente no cuentan con un banco central y cómo funcionan sus economías. En este artículo te lo respondemos.

Los países sin Banco Central: cuáles son

Los países sin Banco Central según el mapa de @maps_black en Twitter.

Son 10 los estados del mundo que no tienen Banco Central. En su mayoría, son territorios pequeños e islas con muy baja población. La excepción notable es Panamá, que no tiene autoridad monetaria y cuenta con más de 4 millones de habitantes. Además de Panamá, la lista incluye a Kiribati, Tuvalu, Micronesia, Andorra, Islas Marshall, Isla de Man, Mónaco, Nauru y Palaos.

De ese grupo de 10 países, hay al menos 4 que son considerados paraísos fiscales o "no cooperadores a efectos fiscales". La Unión Europea considera como países no cooperantes a Isla de Man, Islas Marshall, Palaos y Panamá. En Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también tiene su propio listado de jurisdicciones "no cooperantes".

¿Cómo funcionan sus economías?

Los bancos centrales son entidades públicas encargadas de la política monetaria y cambiaria y de la estabilidad del sistema financiero de un país. Tienen el monopolio de la emisión de dinero, con el objetivo de preservar el valor de la moneda y mantener un nivel bajo de inflación.

En el caso de Panamá, el sistema monetario está basado en el uso del dólar estadounidense, que es su moneda de curso legal. Los bancos operan sin un prestamista de último recurso y tampoco cuentan con una institución de seguro de depósitos. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló que el sistema financiero de Panamá tiene carencias importantes para atender a determinados segmentos empresariales y de población. La concentración del negocio bancario en pocos segmentos ha promovido el desarrollo de un sistema conservador en Panamá, con una reducida oferta de productos y una capacidad limitada para adaptarse rápidamente y ofrecer soluciones innovadoras a otros sectores relevantes de la economía.

Yendo al resto de los países, cada cual tiene sus particularidades. En Oceanía, países como Tuvalú, Micronesia o Palaos tampoco tienen Banco Central. Estos países son pequeños tanto en tamaño como en población. Kiribati, por ejemplo, tiene una población de aproximadamente 120.000 personas, mientras que Nauru cuenta con menos de 10.000 habitantes. La pequeñez de estos estados hace que la creación de un banco central sea menos viable desde el punto de vista económico y administrativo.

La economía de estos países es en gran medida dependiente de la ayuda internacional y las remesas, y en algunos casos son Estados asociados a otras naciones, como Palaos que es un Estado Asociado a Estados Unidos. Además, tienen sectores económicos muy limitados, lo que reduce la necesidad de una política monetaria compleja que justifique la existencia de un banco central.

En la mayoría de estos países, se utiliza una moneda extranjera como moneda de curso legal. Por ejemplo, el dólar estadounidense es la moneda oficial en Micronesia y Palaos, mientras que el dólar australiano se usa en Kiribati y Tuvalu.