Entre Ríos: pese a la apertura, los negocios venden menos de un tercio que antes de la cuarentena

La reapertura de comercios en Entre Ríos, oportunamente adelantada por El Destape luego del anuncio realizado por el gobernador Gustavo Bordet el lunes 4 de mayo, ha sido un aliciente para negocios urgidos por la necesidad de levantar sus persianas, pero no ha alcanzado para sacarlos del contexto de crisis. Se trata de un escenario en el cual pequeños y medianos empresarios de diversos rubros ya se hallaban antes de la emergencia sanitaria, pero que se ha agudizado con la pandemia y la consecuente de decisión de decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En Paraná las ventas han caído fuertemente. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios -Apyme- calculan que se vende por debajo del 30% que se comercializaba antes del parate por el Covid-19. Desde este lunes han avanzado en un pedido que se había realizado en la Municipalidad de la capital, y que tuvo luz verde desde el municipio. Se trata de la posibilidad de abrir de 9 a 17, en vez de 11 a 18, el primer horario estipulado por la comuna.

"En el esquema anterior se perdían algunas horas, con este nuevo hay más movimiento. Pero asimismo el comercio está muy pendiente del transporte, que al también estar parado, produce una reducción de ventas" indicó este mediodía a medios de la ciudad, Manuel Gabás, referente de la entidad antes mencionada. El conflicto en torno a los colectivos no es menor, porque hace una semana que no hay servicio en Paraná -al igual que en otras ciudades importantes del país- a raíz de una medida de fuerza estipulada por el Consejo Directivo de la Unión Tranviarios Automotor -UTA-, y dicha medida de fuerza ha provocado una caída notable del flujo de vecinos en las zonas de compras.

Marcelo Ruggieri es encargado de una reconocida zapatería de la peatonal de Paraná e integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro, que nuclea a unos 300 locales. Su negocio tiene dos sucursales y nueve empleados, que cobraron parte de sus haberes gracias al aporte de Anses, luego de que la empresa buscara ayuda en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción -ATP- lanzado por la Casa Rosada. "Veníamos trabajando con la modalidad online, que no es lo mismo, en parte porque no estábamos acostumbrados y en parte porque los clientes, especialmente de los rubros calzado e indumentaria, tampoco. Luego pudimos abrir las puertas, pero sigue sin ser lo mismo, por varios factores. Porque hay menos gente circulando, porque los días de mayor afluencia de vecinos al centro -viernes a la tarde y sábados a la tarde- no estamos abiertos, porque afecta el paro del transporte y por efectos estacionales. En esta época del año, y más en este contexto de aislamiento, se vende calzado pero del tipo entre casa, como pantuflas" remarcó a El Destape.

En Concordia, unos 3.500 negocios minoristas reabrieron sus puertas luego del anuncio del gobierno provincial. Gracias a ello, las ventas promedio se incrementaron durante la primera semana un 30% promedio, con picos del 50%. En la segunda semana, sin embargo, se amesetaron. "La fecha incide, porque hasta el 12 por lo general hay mucho movimiento, y luego se va cayendo. La gente empieza a priorizar los insumos básicos, más en este contexto de crisis" indicó a El Destape, Diego Lago, titular del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia. El dirigente señaló que, asimismo, muchos comerciantes no pudieron sobrevivir al parate: "Sabemos que lamentablemente muchos tuvieron que bajar sus persianas. Especialmente aquellos que, por diversos motivos, no obtuvieron ayuda del Estado".

En Gualeguaychú, por otro lado, el Centro de Defensa Comercial e Industrial elaboró un estudio donde relevó la situación de los comerciantes luego de la reapertura. El 39,5% de los encuestados señaló que las ventas fueron peores de lo esperado; el 32,6% opinó que se mantienen igual y el 14% señaló que mejoraron. El 14% restante aún no pudo levantar su persiana.

Otro punto interesante del estudio, al cual tuvo acceso El Destape, muestra que más de la mitad de los negocios –el 55,8%- no tenía ningún trabajo previo en lo vinculado al comercio online, mientras que el 44,8% sí había desarrollado algún tipo de plataforma antes de la pandemia.

Rumbo a la fase 5

Este lunes el ministro de Producción de la provincia, Juan José Bahillo, participó de la conferencia de prensa virtual que todos los mediodías brinda el gobierno entrerriano en el marco de la emergencia por coronavirus. El funcionario recordó que días atrás se habilitó el trabajo doméstico en casas de familia, con un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud que conforma un anexo a la Resolución, el que debe ser tenido en cuenta por las familias como por los trabajadores; y que también se habilitó el funcionamiento de Consejo Profesional de Ciencias Económicas, más allá de las excepciones que tienen las profesionales liberales; el Colegio de Abogados; la Caja Forense; y una fábrica ubicada en Cerrito, a pedido del intendente de esa localidad.

Bahillo dio a conocer que se trabaja en la elaboración de protocolos relacionados a actividades aún no habilitadas, como bares, restaurantes, eventos sociales y turismo. El objetivo es que estén listos en caso de que sean exceptuados.

De todas maneras, el titular de la cartera de Producción recordó que esas actividades están taxativamente prohibidas en los DNU del presidente de la DNU. "No tienen facultad los gobernadores, menos los ministros y tampoco los intendentes de exceptuar actividades que concentran a personas, como lo es cine, teatros, clubes, gimnasios, transportes interurbanos, entre otros", señaló.

El mapa epidemiológico

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud reportó que no hubo este lunes nuevos casos de Covid-19 en la provincia. De ese modo, se mantiene en 29 el número de confirmados. Por el momento, además, no hay casos en estudio y 855 testeos ya fueron descartados.

De los 29 pacientes, 19 ya fueron dados de alta, mientras que uno permanece internado en Terapia Intensiva, con asistencia mecánica respiratoria.