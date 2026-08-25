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El petróleo cayó más de 3% tras el giro de Estados Unidos hacia sanciones económicas contra Irán

Los mercados interpretaron la presión comercial como un riesgo menor para la oferta global en comparación con una escalada militar.

25 de agosto, 2026 | 09.36
El petróleo cayó más de 3% tras el giro de Estados Unidos hacia sanciones económicas contra Irán

Los precios internacionales del petróleo registraron una marcada caída superior al 3%, alcanzando sus niveles más bajos en una semana. La jornada bajista respondió al alivio de los operadores financieros, quienes evaluaron que la nueva campaña de sanciones económicas anunciada por Estados Unidos contra Irán implica un peligro menor de interrupción en el suministro global frente al riesgo de una acción militar directa.

En el mercado bursátil, el barril de crudo Brent restó 2,96 dólares (3,21%) para ubicarse en US$ 89,21. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de cotización en Estados Unidos, cedió 2,84 dólares (3,34%) hasta los US$ 82,17. Con estas bajas, ambos indicadores tocaron sus valores mínimos desde el pasado 17 de agosto.

Analistas de materias primas señalaron que la estrategia de coacción económica atenuó las alarmas sobre el abastecimiento, pese a que la efectividad del anuncio se vio condicionada por la falta de precisión sobre los países alcanzados y los plazos de aplicación de las medidas por parte del Tesoro estadounidense. Por su parte, Teherán prometió represalias y confió en que sus aliados comerciales resistirán la presión de Washington.

A pesar del repliegue en las cotizaciones, los analistas financieros advirtieron que la incertidumbre persiste. El estratégico estrecho de Ormuz continúa prácticamente paralizado y mantiene una prima de riesgo sobre los precios del crudo, escenario que se reflejó este mismo martes tras el ataque a un buque petrolero que quedó inutilizado cerca de las costas de Omán.

 

Con información de Reuters

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