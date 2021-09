Guzmán: "No hubo ajuste, hubo una reducción del déficit"

El ministro de Economía habló acerca de la carta de Cristina Kirchner.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este miércoles que "no hubo ajuste fiscal" sino una "reducción del déficit". "No hay un ajuste fiscal, aunque le digan que no. Yo yo soy uno de los que le dice que no. En Argentina ha habido una política fiscal expansiva", afirmó el ministro de Economía en declaraciones radiales.

El ministro se refirió a la carta que escribió la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que cuestionó la política llevada adelante por el propio Gobierno en cuanto a nivel de gasto público, y aseguró que no hay ajuste fiscal.

El gasto primario registró en agosto una suba de 64,8 por ciento interanual., que asciende a 87,3 por ciento si se excluye el gasto COVID en 2020 y 2021. Esta expansión de alrededor de 24 puntos por encima de la inflación se encuentra impulsada por la inversión de capital (123 por ciento) y las distintas políticas de inclusión social.

"Con la vicepresidenta he tenido la buena fortuna de tener mucho diálogo, conocí a una persona realmente excepcional, una inteligencia excepcional y con un compromiso con el país que busca cuidar a nuestra gente. Con ella hay un diálogo muy franco y firme sobre la base de las convicciones”, reiteró el ministro a radio AM 750.

"Nosotros trabajamos con absoluto pragmatismo en un contexto que es históricamente muy difícil para la argentina, la doble crisis que nos dejó Juntos por el Cambio. Tuvimos que transitar casi sin instrumentos para proteger nuestro sentido productivo, no es lo mismo hacer política económica cuando no hay crédito y la moneda está tan débil. A uno le gustaría poder hacer mas pero para eso hay que contar con instrumentos, lo que hacemos lo hacemos con el objetivo de mantener una situación de protección a la sociedad".

Entre los temas que enumeró como limitantes de la política económica, destacó la deuda con el FMI. En la entrevista con Víctor Hugo Morales se refirió a los problemas que afronta la Argentina por el pago de la deuda externa.

"Es uno de los peores problemas que nos deja la administración anterior. Es importante no olvidar y aprender para que no vuelva a pasar en la argentina cosas que tanto daño nos hacen. Se desembolsaron 45 mil millones de dólares, ese préstamo fue vergonzoso. No se utilizó un solo dólar en mejorar la capacidad productiva del país, en dar condiciones para que haya más trabajo”, expresó Guzmán.