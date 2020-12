El economista Orlando Ferreres habló sobre la perspectiva de recuperación para Argentina durante el 2021, y consignó que hay "una perspectiva de crecimiento de la economía del 7%", con una fuerte subida de la actividad durante el segundo trimestre.

En diálogo con Radio 10, el director de la consultora Orlando Ferreres y Asociados destacó que "hay una recuperación de la economía y eso hace recuperar un poquito el Producto Bruto interno" y que con la llegada de la temporada de verano "empiezan a moverse algunos sectores como el turismo y eso dará un impulso adicional".

"Para el 2021 tenemos una perspectiva de crecimiento de la economía del 7% aproximadamente con mucho aumento en el segundo trimestre, que nos está dando 17%", remarcó al mismo tiempo que "da un aumento que no recupera del todo pero que es muy bueno".

Por otro lado, el consultor económico consideró que "hubo mucha gente que hablaba de hiperinflación para este año en el segundo semestre y no ocurrió para nada". "Una inflación de 35% es muy alta, pero con respecto a lo esperado es baja. Yo creo que el 34 o 35% va a ser el resultado del año, tal vez tenga un poco más de inflación en diciembre, pero no se va a escapar de los márgenes que se habían establecido", agregó.

"Dentro de todo no hubo un aumento muy alto de alguna cosa en particular. INDEC dijo que no hay que asustarse con un 3,8% porque puede dar menos en los meses siguientes. Se ha dado un mes tranquilo, donde la tasa de inflación bajo un poco respecto del 3,8 que había sido el índice del mes de octubre publicado. Los alimentos fueron los que más aportaron, es lo que tiene más peso dentro del índice de inflación, 0,7%", sintetizó.