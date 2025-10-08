Mientras los argentinos no llegan a fin de mes, el FMI salió a hacer campaña por Milei y le pidió a la gente que acompañe el ajuste

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, deslizó este miércoles que el éxito del plan económico del gobierno de Javier Milei dependerá de que la población “acompañe” el ajuste. La titular del Fondo puso al país como ejemplo al hablar sobre la necesidad de que los países tengan una fuerte disciplina fiscal.

“Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico. El éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”, dijo la funcionaria en una exposición pública a menos de tres semanas de las elecciones nacionales de medio mandato. La funcionaria habló en un evento organizado por el Milken Institute, el mismo que hace dos semanas visitó Milei, y sus palabras tienen mayor repercusión dado que se conocen a 20 días de una elección legislativa que será crucial para el destino del Gobierno.

“En Europa Central y del Este, tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara. Existía la confianza de que eso debía hacerse”, afirmó Georgieva, quien luego hizo foco en la situación de la Argentina al graficar que está en un proceso similar. El ajuste en las cuentas públicas y las reformas estructurales son dos de las exigencias que impone el FMI.

Por otro lado, la definición de Georgieva se realizó en momentos en que una delegación del Ministerio de Economía, encabezada por su titular, Luis Caputo, lleva cinco días de conversaciones en Washington. La misión viajó el viernes por la noche a la capital estadounidense y desde ese momento no hubo más información sobre las reuniones que desarrollo, salvó las presentaciones formales ante Georgieva y el titular del Tesoro, Scott Bessent.

El FMI pide ajuste mientras Argentina no llega a fin de mes

Un informe del portal de empleo Bumeran reveló que el 86% de los trabajadores afirmó que su sueldo no alcanza para cubrir necesidades básicas, y apenas un 14% sostuvo que sí puede cubrir su costo de vida.

El relevamiento hecho en septiembre muestra que la situación es crítica: al 26% el salario le dura solo dos semanas y un 24% destina el 100% de lo que cobra a pagar deudas. La encuesta apuntó que apenas un 11% logra ahorrar algo de su ingreso, generalmente montos mínimos. De hecho, el 72% de los trabajadores está endeudado, aunque el número es más bajo que en otros países de la región, donde supera el 90%.

El alquiler encabeza la lista de gastos más pesados (43%), seguido por alimentos (30%), deudas (12%) y educación (5%). Salud y transporte representan apenas un 3% cada uno.