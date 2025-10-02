La recaudación cayó 10% por la quita de retenciones

La recaudación de recursos tributarios de septiembre alcanzó $ 15.444.976 millones, con una variación interanual de 20,2%, informó hoy la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un número que en términos reales resulta en una caída en torno a 10%.

“La menor variación interanual de este mes en comparación a las que se venían registrando en los meses anteriores, no se encuentra vinculada a la performance de los impuestos de septiembre 2025, sino que responde a la alta base de comparación por los ingresos extraordinarios de septiembre 2024”, señaló el organismo.

El año pasado, en septiembre había ingresado recaudación proveniente del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), la moratoria, vencimientos anuales del saldo de declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales y regía el Impuesto PAIS que actualmente no se encuentra vigente.

ARCA señaló que “sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 40%”. En el período enero-septiembre, la recaudación ascendió a 134.817.975 con un incremento interanual nominal de 45,7%.

Impacto negativo de la eliminación de retenciones

Por otra parte, los derechos de exportación aportaron $ 562.892 millones, con una mejora nominal de apenas 4,3% y una caída de 21% real. "Incidió negativamente la baja de aranceles dispuesta mediante el Decreto 526/2025 y la implementación del Decreto 682/2025. Este último habilitó transitoriamente la alícuota 0% para los derechos de exportación de soja, trigo y maíz, cebada, sorgo, girasol, productos cárnicos, entre otros, a condición de que los exportadores cumplan con la liquidación de divisas, habiéndose alcanzado el cupo de u$s7.000 millones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)", informó ARCA.

Por otro lado, los derechos de importación alcanzaron los $ 714.912 millones, con una mejora de 76,5%. En términos reales crecieron 33%.

Cómo le fue a cada impuesto

De acuerdo con los datos oficiales, el Impuesto al Valor Agregado aportó $5,4 billones con una mejora nominal del 32%, lo que implica que en términos reales se mantuvo estancado en 0%. El componente impositivo, relacionado con el consumo, subió apenas 32,6%.

A su vez, el Impuesto a las Ganancias recolectó $ 2,9 billones, lo que marcó un incremento nominal de 35,7%, y uno real del 2,8%. El impuesto tuvo algunas mejora en 2025, como es el caso de los anticipos de las empresas que eran del 8,33% en 2024 y este año es del 11%. En el caso de las personas, hubo suba por el incremento de las retenciones en los salarios. Aún así no alcanzó a compensar la alta base de comparación del 2024 debido a que en el noveno mes se pagó el impuesto de las personas que habitualmente se paga en junio.

En Créditos y Débitos bancarios los ingresos totalizaron $1.2 billones con una suba del 38% nominal y del 4,6% real. En tanto en Seguridad Social los ingresos fueron por $3,6 billones, con una mejora nominal de 37,5% y del 4,2% real.