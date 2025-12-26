La industria profundiza su crisis y volvió a caer en noviembre: la UIA habla de una situación "crítica"

La actividad económica del sector industrial volvió a mostrar un fuerte deterioro en noviembre y los últimos datos difundidos por la Unión Industrial Argentina (UIA) reflejan una caída interanual cercana al 6%. La contracción se extiende a la mayoría de los rubros, golpea con fuerza a las pymes y confirma que la industria sigue siendo uno de los epicentros de la actual crisis económica.

Las estimaciones adelantadas para noviembre muestran que la industria atraviesa uno de los momentos más delicados del año. Según el relevamiento sectorial, la actividad industrial registró una baja de alrededor del 6% interanual y un retroceso del 1% mensual desestacionalizado respecto de octubre

Si bien parte de la caída se explica por una menor cantidad de días hábiles debido a feriados, el informe advirtió que la tendencia negativa es estructural y se mantiene incluso al corregir esos efectos. En términos acumulados, la producción industrial continúa estancada en niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024 y se ubica alrededor de un 10% por debajo de 2022 y 2023.

Construcción y automotriz, entre los sectores más golpeados

El impacto de la crisis es particularmente visible en los sectores vinculados a la construcción. En noviembre, los despachos de cemento cayeron 7,7% mensual, mientras que el Índice Construya retrocedió 7,1%, consolidando bajas superiores al 20% frente a los niveles de años anteriores.

La producción automotriz también mostró un fuerte retroceso, con una caída del 22% mensual, afectada por menos días de actividad y una menor demanda interna. En la misma línea, se registraron bajas en la producción de bebidas (-6,9%) y en el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales (-5,8%), un indicador clave del nivel de actividad económica.

Alta heterogeneidad y crisis persistente en las pymes

El informe señala una marcada heterogeneidad dentro de la industria. Mientras algunos rubros puntuales muestran leves mejoras —como la producción de acero o el patentamiento de maquinaria—, la mayoría de los sectores continúa en retroceso.

La situación es especialmente crítica para las pequeñas y medianas empresas. Durante el tercer trimestre de 2025, las pymes industriales acumularon una caída del 4,1% en la producción y del 4,6% en el empleo, un marco calificado como "situación crítica" por parte de los empresarios.

Además, los indicadores de confianza y producción se mantienen en zona contractiva, reflejando un escenario de fragilidad prolongada. Entre las principales dificultades relevadas, se destacan la presión de costos, la pérdida de participación frente a productos importados y los problemas en la cadena de pagos, con más de la mitad de las empresas reportando demoras en los cobros.

Los datos oficiales de octubre, que anticipan la dinámica de noviembre, muestran que 11 de los 16 sectores industriales registraron caídas interanuales. Los descensos más pronunciados se observaron en textiles, indumentaria y calzado, y caucho y plástico, todos afectados por la menor demanda interna y la competencia externa.

En contraste, solo algunos segmentos lograron crecer, como la refinación de petróleo, impulsada por Vaca Muerta, y la producción de motos. Sin embargo, estos avances resultan insuficientes para compensar el deterioro general de la actividad económica industrial.

Pese a que el acumulado de 2025 muestra una leve mejora frente a 2024, el repunte se explica principalmente por una base de comparación muy baja. Al contrastar con 2023, la industria aún se encuentra cerca de un 9% por debajo, lo que confirma que la recuperación sigue siendo incompleta y frágil.

La combinación de menor consumo, presión importadora y dificultades financieras mantiene a la industria en una situación de crisis económica asfixiante, con escaso margen para una mejora sostenida en el corto plazo.