La encuesta que mira todo el mercado revela un dato que deja mal parado a Milei

La confianza del consumidor mostró una evolución positiva en enero, luego del retroceso registrado hacia el cierre del año pasado. Sin embargo, comparado con el balance de enero de 2025, el indicador registró una caída que refleja el deterioro de las condiciones económicas que propicia el gobierno de Javier Milei.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, aumentó 2,24% mensual, lo que le permitió alcanzar los 46,57 puntos y recuperar parte del terreno perdido en diciembre. Pese a la mejora reciente, en la comparación interanual el indicador todavía se ubica 1,72% por debajo del nivel observado en enero del año pasado.

Confianza al consumidor: dónde le va mejor y peor a Milei

El avance del mes estuvo explicado principalmente por el desempeño del subíndice de Bienes Durables e Inmuebles, que mostró un salto del 9,90%, reflejando una percepción más favorable para la compra de este tipo de activos. En tanto, el componente de Situación Personal exhibió un incremento más moderado, del 1,83%, mientras que la evaluación de la Situación Macroeconómica volvió a deteriorarse, con una caída del 2,23%.

Al desagregar por horizonte temporal, las Condiciones Presentes registraron una mejora significativa del 7,88%, en contraste con las Expectativas Futuras, que retrocedieron 1,40%, evidenciando cautela respecto al mediano plazo.

Los datos surgen del informe elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, procesado por Agencia Noticias Argentinas, a partir de una encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 5 y el 15 de enero de 2026. El relevamiento incluyó 1.000 casos en distintos centros urbanos del país.

En el análisis regional, el Interior fue la zona con mayor mejora mensual, al registrar una suba del 7,90%. En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mostró una baja del 1,48%, mientras que el Gran Buenos Aires (GBA) prácticamente no presentó variaciones, con un descenso marginal del 0,07%.

Por nivel de ingresos, la confianza creció con mayor intensidad entre los hogares de menores recursos, donde avanzó 3,32%, mientras que en los sectores de ingresos altos el aumento fue más acotado, del 1,27%.