Guzmán pidió una prórroga hasta junio para la negociación de la deuda externa

A horas de que venza la propuesta para reestructurar la deuda, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó una segunda prórroga hasta el 2 de junio. Esto le permitirá continuar con las negociaciones con acreedores que cedieron en parte su posición beligerante inicial. El viernes Argentina entrará formalmente en default técnico, pero no tendrá implicancias explícitas para la economía.

El mandamás de Hacienda entregó esta noche una extensión de la oferta ante la comisión de valores estadounidense (SEC, en inglés), que también se publicará como resolución ministerial en el próximo Boletín Oficial, confirmaron fuentes oficiales a El Destape. La nueva fecha será el martes 2 de junio, en 11 días.

“Hay una gran chance de que la fecha límite sea extendida. El 22 de mayo es una fecha anecdótica. Estamos en medio de una negociación, las dos partes están trabajando para alcanzar un acuerdo”, había anticipado el miércoles Guzmán en una videoconferencia. “Somos flexibles, si hay ideas diferentes que sean consistentes y busquen recuperar la sostenibilidad, estamos dispuestos a escucharlas”, aclaró el funcionario sobre las cuatro contrapropuestas que le acercaron los bonistas y nuevas que puedan aparecer.

El viernes vence el plazo que indica el prospecto de los bonos Global 2021, 2026 y 2046 impagos por U$S 503 millones para que Argentina no entre en cesación de pagos. El Gobierno llegó a un entendimiento con los grandes fondos de inversión para que no demanden la aceleración de la deuda de esos títulos ni cruzada por el resto. El default selectivo, o técnico, podrá quedar como un hecho anecdótico si en el nuevo período se consigue un acuerdo.

En concreto, Argentina tiene hasta el 30 de julio hasta que caduquen los siguientes, los Discount, que se rigen por las normas de las series emitidas en 2005, con más restricciones para el deudor. Esta puede que sea la fecha límite hasta donde pueden llegar las negociaciones sin que la situación escale en los juzgados neoyorquinos, donde deben radicarse las demandas según los propios escritos al momento de la emisión de los bonos.

“Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan”, reflexionó Alberto Fernández hoy sobre el evento de mañana, consecuencia del mega endeudamiento de Cambiemos. “No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”, afirmó.