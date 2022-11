Bono o suma fija: qué son y cuáles son las principales diferencias

Dentro del Frente de Todos se debate por un refuerzo de ingresos para trabajadores para fin de año. Sin embargo, hay visiones contrapuestas sobre qué medida aplicar: bono o suma fija. Mientras el presidente, Alberto Fernández, se inclina por la primera, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, prefiere la segunda opción.

Cuál es la diferencia entre bono y suma fija

Bono: se paga por única vez o por un plazo determinado, pero no se integra al salario. Lo reciben los trabajadores en relación de dependencia, pero también puede alcanzar a otros sectores.

Suma fija: se incorpora directamente a la remuneración de los trabajadores en relación de dependencia como parte del salario. La suba tiene impacto en las cargas sociales e impositivas.

El debate en el Gobierno

El Presidente aseguró este miércoles que está "trabajando y avanzando" con el ministro de Economía, Sergio Massa, en la posibilidad de otorgar un bono de fin de año a los trabajadores formales. "Estamos trabajando. Seguramente nos juntaremos con la ministra de Trabajo (Kelly Olmos) y Sergio (Massa) y ahí tomaremos una decisión. Lo estamos hablando con Sergio en el viaje" de regreso, dijo el Presidente en declaraciones a la prensa acreditada minutos antes de embarcar en el vuelo que lo traerá de regreso al país tras la gira por Francia e Indonesia, donde participó de la cumbre del G20.

"Estamos avanzando. Estamos en el tema", agregó el mandatario. En Francia, Fernández también había hecho declaraciones sobre el tema y había avalado la entrega para fin de año de un bono extraordinario para trabajadores formales "básicamente porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente".

Por su parte y a contramano, la vicepresidenta Cristina Kirchner aprobó un aumento de suma fija de 30 mil pesos que rige desde noviembre. La Presidenta de la Cámara de Senadores y la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, firmaron la resolución.

A diferencia del bono de fin de año, Olmos descartó la suma fija porque "es una iniciativa de incorporación permanente al salario para el segmento del trabajado formal, por lo que no nos parece la manera más adecuada debido a que la paritaria están demostrando vigor y se negocia al máximo, por lo que la idea es no tensar en ese punto". En cambio, el otorgamiento de un bono implicaría una suma extraordinaria que no sería a cuenta de paritarias.

El documento deja en claro que quedan excluidos de este incremento "los legisladores y legisladoras de ambas Cámaras, las autoridades superiores y la planta política del Congreso". Kirchner y Moreau citan el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación aprobado por Resolución DR 1388/02 y sus modificaciones.