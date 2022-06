Criptomonedas: qué pasa con el Bitcoin y el Ethereum en relación al dólar ese viernes

Las monedas virtuales no repuntan luego de que Estados Unidos subiera la tasa de interés y los ahorristas se refugiaran en el dólar.

Las cotizaciones de las criptomonedas no repuntan luego de los primeros tres días negros de la semana. El Bitcoin (BTC) perdió más de 10.000 dólares en su cotización en la última semana. Las demás monedas fueron arrastradas en la caída y no llegan a repuntar.

En principio, la caída de la cotización en las últimas semanas responde al mismo motivo que lleva a la suba del dólar: la suba de tasas de interés de forma extraordinaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Frente a la alta volatilidad, los inversores se refugian en el dólar.

El Bitcoin tiene su menor valor en 18 meses y lleva más diez mil dólares de pérdida en su cotización en tan solo una semana.

El Ethereum (ETH) también registra una marcada caída mayor a los 200 dólares en los últimos días.

Qué pasa con las Criptomonedas y por qué vienen en caída desde hace tiempo

La capitalización del mercado de todas las criptomonedas -incluido Bitcoin (BTC) y el resto de criptoactivos- alcanzó este fin de semana los US$ 1,06 billones, casi 65% que los US$ 3 billones que habían llegado a valer apenas ocho meses atrás.

El golpe más duro se lo llevan las llamadas altcoins -aquellas criptos que no son BTC- que caen 70, 80 y hasta 90% en los últimos meses, sobre todo los proyectos vinculados a finanzas descentralizadas (DeFi), juegos y NFTs (Token No Fungible, por sus iniciales en inglés).

De acuerdo al análisis de la agencia Télam a partir de indicadores del mercado cripto, la causa de este fenómeno radica en el fin de la política de "dinero fácil" que impulsaron los principales bancos centrales del mundo entre 2020 y 2021 para salir de la crisis del Covid-19, a lo que ahora se agrega la suba de precios de energía y alimentos en todo el mundo por la guerra entre Rusia y Ucrania.

El anuncio de subas de tasa de interés por parte de la Reserva Federal para frenar la escalada de precios -la más alta en 40 años- está afectando sobre todo la demanda de activos de riesgo, como las acciones de empresas tecnológicas o títulos de países emergentes.

Sin embargo, el mercado cripto sufre por duplicado ante su falta de madurez. La falta de fines de uso de las criptomonedas a nivel masivo y los problemas propios del ecosistema hacen que sean los activos más castigados por inversores.