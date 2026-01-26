En un año de alta volatilidad, muchos traders diversificaron estrategias y miraron más allá de bitcoin.

2025 ha sido un año clave para los mercados globales, y el trading de criptomonedas no fue la excepción. Las tensiones comerciales globales se intensificaron cuando EE. UU. impuso fuertes aranceles a varios países, lo que provocó represalias inmediatas e incertidumbre en el mercado. Sin embargo, a pesar de la fricción geopolítica, las principales clases de activos repuntaron: el Dow Jones subió un 8.7 % YTD, y el oro entregó más de un 50 % en el mismo período.

En circunstancias normales, esta combinación de incertidumbre política, disrupción comercial y una fuerte revalorización de los mercados enviaría a las criptomonedas a una postura defensiva. En cambio, los traders de criptomonedas mostraron una compostura notable. Incluso cuando bitcoin osciló entre USD 75 000 y USD 126 000 a lo largo del año, la participación se mantuvo fuerte y, lo más importante, el comportamiento de los traders comenzó a cambiar de manera que sugiere que el mercado está madurando más allá de sus habituales ciclos de volatilidad.

Una historia de volatilidad

Pintar el panorama de las criptomonedas en 2025 a grandes rasgos puede ser un desafío, pero es necesario para comprender las dinámicas que afectan al mercado. Alrededor de la asunción presidencial en EE. UU. en enero, bitcoin tuvo un breve impulso hasta los USD 109 400 impulsado por un renovado apoyo político a los activos digitales. Sin embargo, ese impulso fue efímero. Los precios retrocedieron en cuestión de días, para luego recuperarse y superar nuevamente el nivel clave de USD 100 000 poco después. En abril, BTC había caído hasta USD 75 000, antes de subir de manera constante hasta su pico en octubre por encima de los USD 126 000.

Las altcoins también experimentaron una tormenta de volatilidad. En enero, ripple (XRP) alcanzó su cierre mensual más alto de la historia, pero perdió el 20 % de esas ganancias en solo 24 horas. Durante el mismo período, la mayoría de las principales altcoins, incluyendo ETH, AVAX, ADA, DOT y SHIB, registraron una caída en el valor del 17 % al 34 %. El sentimiento del mercado se deterioró aún más tras la mayor caída mensual de bitcoin desde 2022, mientras que un hackeo de alto perfil a una plataforma de intercambio sumó otra capa de presión.

Parte de la corrección fue por la estructura del mercado: los máximos extremos suelen estar seguidos de toma de ganancias. Pero el trasfondo geopolítico del año y la demora del alivio monetario por parte de la Fed también afectaron notablemente el apetito de riesgo en cripto.

La estabilidad de las stablecoins

A pesar de la caída general del mercado, las stablecoins alcanzaron nuevos hitos de manera silenciosa. Mientras la capitalización de mercado combinada de las principales criptomonedas cayó un 18.6 %, las stablecoins subieron a un máximo histórico de 226 100 millones de USD. El mayor ganador en este período fue USDC, que sumó 16 100 millones de USD en ese lapso. Esto es una señal clara de que los traders de criptomonedas más audaces buscan estabilidad cuando aumenta la incertidumbre.

Y por un breve momento, ripple logró superar al rey de las criptomonedas, bitcoin. En tanto, ethereum y solana (SOL) sufrieron correcciones más profundas, del 45.3 % y 34.1 % respectivamente.

“Las tendencias muestran que el mercado está comenzando a afianzarse en términos más concretos. Vemos que los inversores en criptomonedas aplican una gestión de riesgo más eficaz y se alejan de su adhesión estricta a las ‘Cuatro Grandes’. Son signos muy alentadores de un mercado en evolución, más reflexivo, más estructurado y más resiliente”, señaló Quoc Dat Tong, estratega sénior de mercados financieros en Exness.

El poder del pivot

Durante años, los traders de CFD de criptomonedas centraron en gran medida sus estrategias en bitcoin, ethereum, solana y ripple. Pero el mercado de 2025 ha evidenciado un giro claro. Más traders diversificaron hacia CFD de stablecoins y criptodivisas menores, no solo por especulación, sino para construir portafolios capaces de soportar la volatilidad del año.

Este cambio también trajo un mayor enfoque en la infraestructura del bróker. Operar activos muy activos y de movimiento rápido exige más que conocimiento de mercado; requiere condiciones pensadas para la precisión.

La estabilidad de la plataforma, la ejecución rápida y el spread bajo forman una tríada necesaria pero poco común. Exness ha invertido fuertemente en esta infraestructura. Su modelo de precios propietario y el motor de ejecución ayudan a mantener spreads estables1 y una ejecución precisa de órdenes,2 incluso cuando los mercados aceleran. Las condiciones superiores que ofrece Exness en el mercado se han convertido en una ventaja clave para los traders que navegan el impulso impredecible del mercado cripto.

A todo ritmo hacia el nuevo año

Al cierre del año, bitcoin se posiciona justo por debajo de sus máximos históricos. Los analistas se mantienen cautelosamente optimistas para el próximo año, pero reconocen varios posibles desafíos: un menor crecimiento global, el efecto rezagado de los aranceles y las dinámicas de la etapa tardía del repunte post-halving.

Históricamente, los halvings de bitcoin sostienen el impulso ascendente entre 18 y 24 meses. Teniendo en cuenta el último halving de abril de 2024, el mercado podría acercarse a las etapas finales de ese ciclo en 2026. Las entradas a fondos cotizados en bolsa podrían compensar parte de esta desaceleración, pero las expectativas se mantienen moderadas.

Más allá de bitcoin, nuevos desarrollos podrían moldear el mercado general. La UE avanza hacia un euro digital, que se espera se introduzca después de que se apruebe el marco legal en 2026, con implementación prevista para 2029. Otras economías exploran esquemas similares de moneda digital, desarrollos que pueden influir en la dinámica de las stablecoins.

¿Cuánta confianza deben tener los traders de cripto en 2026?

“2025 trajo oscilaciones bruscas, desde aranceles hasta subas repentinas y bajas marcadas, pero el mercado de criptomonedas enfrentó la situación con sorprendente compostura. Estas tensiones no alteraron al mercado; reforzaron su estructura”, comentó Tong.

Para los traders, la lección es clara: la adaptabilidad importa más que la magnitud de un único movimiento. La era en la que bitcoin dominaba por defecto está llegando a su fin. En su lugar surge un ecosistema más amplio, definido por la diversificación, una gestión de riesgo más sofisticada y una ejecución más fluida impulsada por brókers con tecnología robusta.

El próximo capítulo de las criptomonedas recompensará a los traders que combinen agilidad con infraestructura y comprendan que la confianza no se basa en la ausencia de volatilidad, sino en la capacidad para navegarla.

1 Los spreads pueden fluctuar y ampliarse debido a factores como la volatilidad y la liquidez del mercado, la publicación de noticias, los acontecimientos económicos, el momento de apertura o cierre de los mercados y el tipo de instrumentos con los que se opera.

2 Pueden producirse retrasos y deslizamientos. No se garantiza la velocidad ni la precisión de ejecución.

El contenido de esta nota tiene fines exclusivamente informativos y periodísticos. No constituye una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Las decisiones de inversión implican riesgos y deben ser evaluadas de manera individual.