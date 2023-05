Dólar Sub 20: de qué se trata la medida que anunció el Gobierno

La eximición de impuestos alcanza a bienes que ingresan para su utilización en mundial sub 20, que arranca este sábado, por un monto de US$ 50 millones, con carácter de excepción.

El Gobierno eximió del pago de una serie de impuestos que gravan la importación de artículos deportivos, alimentos, equipos tecnológicos y demás elementos destinados a la organización del Mundial Sub-20, que se desarrollará en el país entre el 20 de mayo y el 11 de junio. La medida alcanza a estos bienes que ingresan para su utilización en el mencionado evento, por un monto de US$ 50 millones, con carácter de excepción.



El decreto 272 publicado este jueves en el Boletín Oficial exime "del pago del derecho de importación, del Impuesto al Valor Agregado, de los impuestos internos, de tasas por servicio de estadística, portuarios y comprobación de destino, que gravan la importación para consumo de todos los artículos de equipamiento deportivo, de cobertura en medios de prensa y comunicación internacionales, productos de "merchandising", equipos tecnológicos, materiales promocionales, mobiliario, credenciales, productos alimenticios, medicinales y demás elementos destinados a la organización y al desarrollo" del Mundial juvenil.

De este modo, se exime en forma total o parcial del pago de los derechos de importación y demás tributos que gravan las importaciones para consumo de mercaderías para ser presentadas, utilizadas, obsequiadas, consumidas o vendidas en o con motivo de exposiciones y ferias efectuadas o auspiciadas por Estados extranjeros, o por entidades internacionales reconocidas por el Gobierno.

En los considerandos de este decreto, se destaca que "la realización de este evento acrecentará el intercambio de técnicas deportivas y culturales y contribuirá a la promoción turística y al desarrollo económico del país, con el objetivo de posicionar a la República Argentina en los principales mercados internacionales".

El crack que se perderá el Mundial

El jugador del Brighton y de la Selección juvenil, Facundo Buonanotte, comentó el pasado viernes el insólito motivo por el que se perderá el Mundial Sub 20 en Argentina. Tras varias negociaciones entre las partes, no hubo acuerdo para su participación.

El próximo 10 de mayo nuestro país será anfitrión de la Copa del Mundo Sub 20, luego haber clasificado de forma directa debido a que la FIFA bajó a Indonesia de la organización por un conflicto político con Israel. Tras el operativo de Javier Mascherano de intentar convencer a los clubes para que cedan a las figuras argentinas, Buonanotte dio detalles de por qué no se llegó a buen puerto en su caso.

En diálogo con el medio El Tres de Rosario, Buonanotte contó lo que siente al no poder disputar el campeonato juvenil con la "Albiceleste". "Tengo una sensación fea, hice todo lo posible para estar y no pude. Estoy un poco triste, pero son cosas que pasan. Hice todo lo posible, pero no se pudo”, reveló el mediocampista.

Luego, manifestó el motivo por el que finalmente no podrá jugar para el equipo de Mascherano: "El club me había dicho que podía ir. Se comunicaron con la Selección y el Brighton me quería ceder cuando el torneo ya estaba empezado, eso no se podía, no es normal. Tenía que estar antes con el plantel para poder practicar con el grupo, estar en las charlas, la Selección no aceptó que yo me uniera después y obviamente lo entiendo”.