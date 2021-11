Dólar blue hoy: no se movió y cerró a $ 201

En el promedio de la semana, el dólar blue se vendió en los $ 201, el mismo valor en que cerró la jornada del martes. De esa forma, sigue siendo una de las divisas más caras en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial ($ 105,50) es alrededor del 90%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 501,840 millones, en futuros MAE U$S 74,8000 y en Rofex U$S 310 millones. Según estimaciones de fuentes privadas del mercado, el Banco Central se alzó en la fecha con unos U$S 130 millones, aproximadamente.

A su vez, el dólar financiero operó en rojo, pero aún se encuentra por encima del blue. El MEP o “Bolsa” perdió 0,4% y alcanzó los $ 204,97. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) descendió 0,5% hasta los $ 217,26. En cuanto a las divisas bursátiles no reguladas, ambas fueron a la baja: el MEP cedió 0,4% hasta los $ 204,89 y el CCL retrocedió 0,3% hasta los $ 216,27.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se vendió en los $ 105,50. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posiciona en los $ 174,08.

Mercados financieros

El S&P Merval aumentó 0,1% hasta las 83.841 unidades. Retrocedieron mayormente BBVA (-1,7%), Pampa Enegía (-1,5%) y Banco Macro (-1,3%). A contramano, aumentaron Telecom (1,9%), Cablevisión Holding (1,8%) y Ternium (1,4%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Irsa con 4,5%. También descendieron BBVA (-3,4%), Corporación América (-3,3%) y Banco Macro (-3,2%). A contramano, avanzaron Edenor (2,8%) y Mercado Libre (0,3%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, escaló 0,6% hasta los 1.806 puntos.