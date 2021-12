Dólar blue hoy: la cotización bajó y cerró a $ 196,50

En una jornada con mayor equilibrio entre la oferta y la demanda genuinas, el BCRA absorbió el excedente de divisas disponible y se alzó con unos U$S 5 millones.

En el arranque de la semana, el dólar blue bajó 50 centavos y se vendió en los $196. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial es alrededor del 83%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

De acuerdo a fuentes del mercado cambiario, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 460,662 millones, en futuros MAE U$S 37,20 millones y en el Rofex U$S 266 millones. En una jornada con mayor equilibrio entre la oferta y la demanda genuinas, el BCRA absorbió el excedente de divisas disponible y se alzó con unos U$S 5 millones.

A su vez, el dólar solidario se consiguió a $176,14 para la venta. El mismo se trata de la suma del precio del dólar oficial más los impuestos PAIS (30%) y la retención de 35% en concepto de anticipo de Ganancias.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio se ubicó en los $ 101,77. El incremento de 15 centavos fue la mayor suba de un inicio de semana desde el 12 de octubre pasado. El dólar mayorista acumula un alza de 20,7% en lo que va del año. Desde marzo, el Banco Central aplicó una moderación del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, dado que las autoridades esperan que sirva como ancla para la inflación..

Por otra parte, el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $ 203,32. En tanto, el “contado con liqui libre” cotizó en los $ 209,50. En paralelo, el dólar MEP se vendió $ 198,59 en las pantallas oficiales. El MEP “libre”, por su parte, llegó a $ 197,35.

Mercados financieros

En la primera rueda, el S&P Merval registró una baja de 3% en pesos y de 1,4% en dólares. Con casi todo el panel líder en rojo, excepto Cablevisión, que subió 0,3%, la mayor baja la mostraron las acciones de Banco Supervielle (-6,7%).

Algo similar sucedió con las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. A excepción de Globant, que avanzó 0,4%, todas las demás mostraban variaciones negativas, encabezadas por los papeles de Supervielle (-8,1%).

Por su parte, los bonos argentinos en dólares que se rigen bajo ley extranjera operaban en rojo a lo largo de toda la curva, con bajas hasta 2,3%.