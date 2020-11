Luego de iniciar la jornada a la baja, el dólar blue se recuperó y regresó a los $ 163, en una jornada en la cual el Banco Central (BCRA) volvió a vender reservas. El presidente, Alberto Fernández, afirmó que la tensión cambiaria descenderá cuando finalicen las negociaciones con el FMI.

En este escenario, las cotizaciones financieras operaron en alza. El dólar MEP se vendió a $ 147,86 (+1,35%) mientras que el contado con liquidación se ubicó en los $ 150,94 (+1,25%).

En tanto, el promedio entre bancos que realiza el Central se colocaba en los $ 85,70, lo que elevaba el valor del dólar solidario a los $ 141,40. Por su parte, el dólar mayorista se posicionó en los $ 80,27 por unidad, 12 centavos por encima del cierre del miércoles.

Por último, el dólar minorista operó sin cambios en su cotización en los $ 85,25 en las pantallas del Banco Nación.

En declaraciones radiales a FutuRöck, el jefe de Estado sostuvo que no habrá un afloje de la tensión en el mercado cambiario paralelo hasta que no se dé a conocer el acuerdo final con el Fondo. El Gobierno busca reestructurar compromisos por alrededor de U$S 44.000 millones, otorgados durante la gestión de Mauricio Macri.

Mercados financieros

El S&P Merval registró variaciones negativas de 0,7%, hasta las 51.205 unidades. Cayeron en el panel de la bolsa porteña Grupo Financiero Valores (-2,8%), Edenor (-2%) y Mirgor (-1,7%). Por otro lado, avanzan Telecom (3,1%), Central Puerto (1,7%) y Pampa Energía (0,6%).

En el caso de los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), también hubo pérdidas. Cayeron Irsa (-3,4%), Edenor (-3,4%) y Corporación América (-1,7%). A contramano, escalaron Mercado Libre (3,5 %), Globant (2,2 %) y Telecom (0,1 %).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, aumentó 1% hasta los 1.368 puntos.