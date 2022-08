Dólar blue hoy: el viernes 12 de agosto bajó dos pesos y cerró a $ 295

Por tercera vez en la semana, el Banco Central terminó su actividad diaria sin pérdidas de divisas. Este viernes cerró con un saldo comprador de U$S 1 millón.

Sobre el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue bajó dos pesos y cotizó a $ 295. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se posiciona en el 110% promedio.

Según fuentes del mercado, en el segmento de contado se operaron U$S 162,600 millones, en futuros MAE solo U$S 8,035 millones y en el Rofex U$S 221 millones. Por tercera vez en la semana, el Banco Central terminó su actividad diaria sin pérdidas de divisas, hoy con un saldo comprador de U$S 1 millón. La demanda derivada de pagos de importación de energía y combustible estuvo en el orden de los U$S 50 millones.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 132,87 para la compra y a $ 141,37 para la venta, con una suba de 39 centavos en relación con el cierre de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario se comercializó a $ 233,26



En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación anotó una reducción del 0,2% hasta $ 285,60 por unidad, y el dólar MEP avanzó 1% a $ 279,97.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 0,98% y se ubicaba en 123.333,93 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 6,7%. Los papeles de YPF y Transportadora de Gas del Sur anotaban alzas de 3,92% y 3,65%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que YPF lideraba ese lote con un incremento de 6,7%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con bajas de hasta 3,1%, mientras que los títulos en pesos operaban con retrocesos de hasta 0,9%. Así, el riesgo país cedía 0,3% hasta los 2.434 puntos básicos.