Dólar blue hoy: el viernes 1º de julio no se movió y cerró a $ 238

Sobre el final de la semana, el dólar blue se vendió a $ 238, el mismo valor de la última rueda. De todos modos, sigue por encima del solidario, pero se ubica por debajo del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 83%.

Según fuentes del mercado, en contado se negociaron U$S 612,497 millones, en futuros MAE U$S 834,700 y en el Rofex U$S 673 millones. Durante la jornada, el Banco Central terminó la primera jornada de julio con ventas por U$S 190 millones.

A su vez, el dólar financiero cotizó dispar. El MEP o “Bolsa” ganó 0,1% hasta los $ 248,43. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) retrocedió 0,3% hasta los $ 251,96. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron a la baja: el MEP atado al GD30 disminuyó 0,6% hasta los $ 247,97 y el CCL Cedear tuvo la misma variación negativa hasta los $ 251,66.

Por último, el dólar oficial no registró cambios y se comercializó en los $ 130. Lo mismo pasó con el dólar solidario, que se ubicó en los $ 214,50.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 0,7% hasta las 87.814 unidades. Retrocedieron mayormente Cresud (-5,8%), BBVA (-2,7%) y Grupo Supervielle (-2,5%). A contramano, aumentaron Transportadora Gas del Norte (1,4%), Sociedad Comercial del Plata (1,4%) y BYMA (1,1%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Edenor con 3,8%. También descendieron Cresud (-3,2%), Tenaris (-2,9%) y Corporación América (-1,8%). Por su parte, avanzaron Mercado Libre (2,7%), Pampa Energía (0,7%) y Globant (0,5%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, se mantuvo estable en los 2.374 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar AL41D (-1,6%), el Bonar GD35D (-1,4%) y el Bonar AL30D (-0,6%). Por su parte, el Bonar AL35D creció 1,3%.