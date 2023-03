Dólar blue hoy: el miércoles 8 de marzo subió cuatro pesos y cerró a $ 375

El dólar blue subió cuatro pesos y se ubicó en los $ 375 por unidad. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se posiciona en torno al 92% promedio.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) aumentó 0,4%, a $ 377,56; mientras que el MEP avanzó 0,5%, a $ 368,74, en el tramo final de la rueda. En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 34 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 199,95.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 269,39 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $341,91.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $ 362,63, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $ 414,44.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 394 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 58 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 760 millones.

En este marco, el Banco Central finalizó la jornada con un saldo negativo de US$ 66 millones. El saldo de hoy se transformó en la mayor venta diaria en lo que va de marzo y, de esta manera, la autoridad monetaria acumula en el mes US$ 195 millones.

Mercados financieros

El índice S&P Merval sube 1,65% y se ubica en 250.584,13 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzan hasta 4%. En el panel líder local, los papeles de BBVA Argentina y Grupo Financiero Galicia anotaban alzas de 4,64% y 4,21%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que BBVA Argentina lideraba ese lote con un incremento de 4%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban descensos de hasta 2,5%, mientras que los títulos en pesos marcaban alzas de hasta 0,4%. En ese marco, el riesgo país sube 0,5%, en 2.054 puntos básicos.