Dólar blue hoy: el miércoles 20 de julio subió 16 pesos y cerró a $ 317

De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas es alrededor del 140% promedio. La cifra se aproxima al spread máximo que se registró en octubre del 2020.

En una jornada extremadamente volátil para el mercado cambiario, el dólar blue aumentó 16 pesos y cerró a $ 317, marcando así un nuevo récord histórico. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas es alrededor del 140% promedio. La cifra se aproxima al spread máximo que se registró en octubre del 2020 (150%).

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 219,998 millones, en futuros MAE U$S 247,367 y en el Rofex U$S 470 millones. El Banco Central terminó la jornada con ventas por U$S 40 millones para atender la demanda de divisas en el mercado. Los pagos por importación de energía y combustibles estuvieron en el orden de los U$S 100 millones.

En tanto, para el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación escaló 2,3% hasta $ 310,86 por unidad, y el dólar MEP ascendió 1,4% a $ 301,38.

Por último, el dólar minorista cotizó a $ 127,99 para la compra y a $ 136,15 para la venta, con un incremento de siete centavos en relación con el cierre de ayer. Asimismo, el dólar solidario se movió en la misma dirección y se vendió a $ 223,99.

Mercados financieros

El índice S&P Merval retrocedió levemente 0,20% y se ubicó en 106.965,90 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, en una jornada en la que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaron con tendencia negativa, con bajas de hasta 4,5%.



En el panel líder de la bolsa porteña, en tanto, se obtuvieron registros mixtos: las subas fueron encabezadas por Edenor (6,6%) y Sociedad Comercial del Plata (2,7%), y las bajas más importantes eran las de Transportadora de Gas del Sur (-3,6%) y Banco Macro (-2,9%).



En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street operaron con mayoría de resultados a la baja, lideradas por Grupo Financiero Galicia (-4,5%), Transportadora Gas del Sur (-4,4%) y Banco Macro (-3,4%).



En el segmento de renta fija, los principales bonos en dólares mostraron tendencia mixta -con mermas de hasta 2,1% y mejoras de hasta 1,3%-, mientras que los títulos en pesos de referencia se manejaron con ganancias de hasta 2,1% y bajas de hasta 1,4%. Así, el riesgo país registró una suba de 0,1% hasta los 2.795 puntos básicos.