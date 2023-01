Dólar blue hoy: el miércoles 18 de enero bajó dos pesos y cerró a $ 376

El tipo de cambio ilegal cortó una racha de subas que acumulaba nueve jornadas al hilo, mientras que uno de los dólares financieros cayó con fuerza, tras el anuncio de recompra de deuda externa del Gobierno. Fue una nueva jornada negativa para el Banco Central, terminó el día con ventas por US$ 52 millones para atender la demanda en el mercado.

Tras los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, el dólar blue anotó una baja de dos pesos y cerró a $ 376. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 105% promedio. Además, uno de los dólares financieros, el contado con liquidación se desplomó y cayó casi 14 pesos.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 246,596 millones, en futuros MAE US$ 100 millones y en el Rofex US$ 925 millones. Fue una nueva jornada negativa para el Banco Central, terminó el día con ventas por US$ 52 millones para atender la demanda en el mercado.

En tanto, el dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, se apreció 31 centavos a $ 182,81. Se mantiene así la leve aceleración de la corrección del dólar mayorista. En los tres primeros días de esta semana subió $ 1,54 contra $ 1,42 de aumento en idéntico lapso de la semana anterior.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) se desplomó $ 13,78 y operó a $ 348,41. Así, la brecha con el mayorista alcanza el 90,6%. A su vez, el dólar MEP perdió 59 centavos y cotiza a $341,30. La brecha con el mayorista llega al 86,7%.

El anuncio de Massa que calmó al mercado

El ministro de Economía Massa anunció que el Gobierno llevará adelante un proceso de recompra de la deuda externa argentina por más de mil millones de dólares. Para eso autorizará al Banco Central a que en nombre del Tesoro lleve adelante ese proceso de recompra. El objetivo será "mejorar el perfil de deuda externa" del país "para seguir bajando el riesgo país que mejora las posibilidades de las empresa y el Estado argentino al acceso del mercado de capitales".

"Hemos tomado la decisión de llevar un proceso de recompra de la deuda externa argentina por más de mil millones de dólares que empieza hoy. A partir de una resolución conjunta avanzamos en autorizar al Banco Central a que en nombre del tesoro lleve adelante ese proceso de recompra a los efectos de seguir mejorando el perfil de deuda externa para seguir bajando el riesgo país que mejora las posibilidades de las empresa y el Estado argentino al acceso del mercado de capitales", confirmó Massa en un anuncio pregrabado. De esta manera, según explica Massa, la recompra de deuda se da en el marco de una estrategia del Gobierno nacional para seguir bajando el riesgo país y aumentar las acciones y bonos, un proceso que viene ocurriendo. Esta nueva medida permitirá que la Argentina vuelva a los mercados privados de deuda.

Massa explicó que la recompra de mil millones de dólares es un primer paso que está “muy enfocado en los (bonos) globales, sobre todo en los de corto vencimiento, 29, 30, porque entendemos que ahí es donde tenemos que atacar para una mejor administración de la deuda, el perfil de duda y el perfil de vencimiento". Adelantó que "seguramente a lo largo de las siguientes meses, invitando también al sector privado a acompañar al Estado argentino en la mejora del perfil, es que llevemos adelante otras medidas como la que hoy estamos tomando. Los invito a todos a que trabajemos para que la mejora del perfil de la deuda nos permita a todos devolverle a la argentina a un lugar de participación en el mercado de capitales.