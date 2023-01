Dólar blue hoy: el miércoles 11 de enero subió un peso y cerró a $ 358

En el promedio de la semana, el dólar blue marcó una suba de un peso y cerró este miércoles a $ 358. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 105%.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó la jornada con compras por US$ 4 millones, en el mes supera los US$ 80 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 196,276 millones, en futuros MAE US$ 13 millones y en el Rofex US$ 362 millones.

El dólar Contado con Liqui (CCL) creció 0,2% hasta los $332,78, luego de tres caídas en fila, con lo cual la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en 84,1%. En cambio, el dólar MEP anotó su quinta baja consecutiva, al caer 65 centavos (-0,2%) a $ 325,22, lo que marca un spread con el oficial del 80%.

En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $ 1,42, por debajo de los $ 1,50 de aumento registrado en idéntico lapso de la semana anterior.

Mercados financieros

El riesgo país perfora este miércoles 11 de enero el nivel de 2.000 puntos básicos por primera vez en siete meses. El índice que mide el JPMorgan cede 2,9% a 1.988 puntos básicos, en medio de otra jornada muy positiva para los bonos soberanos en dólares.

A pesar de la presión cambiaria en el mercado paralelo, los bonos y las acciones argentinas mantenían el ritmo ascendente, lo que contribuía a una retracción del riesgo país a mínimos desde junio pasado. De esta manera, se ubica bien lejos del tope cercano a los 3.000 puntos alcanzados a finales de julio.

En este contexto, los títulos públicos nominados en dólares ascendían con fuerza y mostraban alzas de hasta el 4%, encabezadas por el Global 2041, el Global 2029 (3,7%) y el Global 2035 (3,5%).