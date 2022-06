Dólar blue hoy: el martes 28 de junio subió seis pesos, cerró a $ 238 y marcó un nuevo récord histórico

De esa forma, el tipo de cambio ilegal se ubica por encima del solidario y se acerca al financiero. Actualmente, la brecha entre el ilegal y el oficial es alrededor del 83%.

En una jornada muy volátil para el mercado cambiario, el dólar blue saltó seis pesos y se vendió a $ 238, un nuevo récord histórico. De esa forma, se ubica por encima del solidario y se acerca al financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 83%.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 426,564 millones, en el MAE U$S 55 millones y en el Rofex U$S 1.154 millones.

Este lunes, el paralelo había experimentado una fuerte suba hasta los $ 232, luego de la decisión del Banco Central (BCRA) de restringir aún más el cepo al dólar en el sistema de importaciones para frenar una mayor pérdida de reservas por las compras en el exterior.

A su vez, el dólar financiero cotizó en verde. El MEP o “Bolsa” escaló 1,6% hasta los $ 245,11. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) trepó 2,1% hasta los $ 251,29. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, el MEP atado al GD30 creció 1,4% hasta los $ 245,07 y el CCL Cedear asciendió 2,5% hasta los $ 251,07.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se comercializó en los $ 129,75. Lo mismo pasó con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 214,09.

Por qué suben el dólar blue, el MEP y el CCL

El analista financiero Gustavo Ber afirmó a El Destape que el alza del dólar blue, el MEP y el CCL se debe al "clima de nerviosismo del mercado local producto de la incertidumbre tanto externa como interna y a la situación de mayor emisión monetaria por los ruidos recientes de los títulos en pesos".

Acerca de la incertidumbre externa, especificó que se debe a "una aversión al riesgo global que transcurre todo el año y lleva a los principales índices a mercados bajistas ante el riesgo de inflación recesión", a lo que se suma el alza de tasas de la FED y su tono "hawkish" de endurecimiento de la política monetaria.

Ber explicó que lo que sucede es que el blue se reacomoda a los dólares financieros y no al revés. En ese sentido, especificó que "las medidas de mayor restricción al Mercado Único Libre de Cambios" que tomó el Banco Central el lunes para restringir las "importaciones especulativas" generaron una derivación de fondos natural a los dólares financieros.

Mercados financieros

El S&P Merval aumentó 1,9% hasta las 87.315 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Banco Macro (5%), YPF (3,4%) y BBVA (3,3%). A contramano, retrocedieron Pampa Energía (-0,5%) y Banco de Valores (-0,1%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Telecom con 3,8%. También avanzaron Grupo Supervielle (2,9%),Banco Macro (2,8%) y Despegar (1,7%). Por su parte, disminuyeron Mercado Libre (-2,7%), Globant (-1,8%) y Pampa Energía (-1,7%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 2,4% hasta los 2.489 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar GD30D (-2,3%), el Bonar AL30D (-1,6%) y el Bonar AL29D (-1,4%).