Dólar blue hoy: el martes 21 de marzo se disparó 10 pesos y cerró a $ 394

Entre los problemas de reservas del Banco Central y los rumores de un potencial desdoblamiento, el tipo de cambio ilegal operó en un marco de fuerte volatilidad.

En medio de los rumores por un potencial desdoblamiento y la escasez de reservas que sufre el Banco Central, el dólar blue se disparó 10 pesos y cerró a $ 394. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 100%.

Según los datos que manejan en el Ministerio de Economía, este año la caída del complejo sojero, que incluye ventas de granos y los subproductos como harina y aceites, caería un 25%. Dicho sector aportaría apenas 18.200 millones de dólares en divisas, de un total de 27.000 millones de exportaciones de trigo, maíz y la oleaginosa.

El efecto sequía pone en alarma el nivel de reservas del Banco Central, que verá una merma gigante en sus proyecciones sobre acumulación de dólares. El lunes, el Gobierno estiró a fin de mes el vencimiento de US$ 2.700 millones previsto para este martes y miércoles con el Fondo. La medida se tomó ante la imposibilidad de enfrentar el pago sin debilitar las reservas, que desde principio de año se contrajeron en US$ 7.000 millones, ni tensionar aún más el tipo de cambio.

Además, desde el fin de semana empezó a correr un rumor interno en el Gobierno acerca de un posible desdoblamiento cambiario. En este marco signado por turbulencias, el tipo de cambio ilegal operó de forma muy volátil.

Por su parte, el dólar minorista se negoció a $ 212,14 con una suba de 29 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 350,16. Según fuentes del mercado, el Banco Central asistió con US$ 99 millones, donde se destacó la participación compradora de YPF (US$ 20 millones), la provincia de Santa Fe (US$ 26 millones) y para el pago de energía.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación cayó 0,5% a $ 399,83. Asimismo, el dólar MEP disminuyó 0,4% y cotizó a $ 385,85. Por último, en el segmento mayorista la divisa cotizó a $ 204,99 con un aumento de 46 centavos.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 2,67% y se ubicaba en 226.970,27 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 8,5%. En el panel líder local, los papeles de BBVA y Grupo Supervielle anotaban alzas de 6,59% y 6,41%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que BBVA lideraba ese lote con un incremento de 8,5%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban aumentos de hasta 3,8%, mientras que los títulos en pesos marcaban alzas de hasta 0,1%. En ese marco, el riesgo país cedía 2,7% a 2.319 puntos básicos.