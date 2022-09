Dólar blue hoy: el lunes 5 de septiembre se desplomó 16 pesos y cerró a $ 269

El Banco Central terminó su participación con ventas por unos U$S 9 millones, para atender la demanda de divisas. Esto interrumpió una secuencia de 16 ruedas consecutivas con saldo positivo.

En el arranque de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue se desplomó 16 pesos y cerró a $ 269. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubicó en el 90% promedio. El dólar mayorista cerró a $ 140,28, $ 1,25 arriba del cierre del jueves pasado. Se trató de la mayor suba para un inicio de semana desde el 30 de agosto de 2019.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 276,867 millones, en futuros MAE U$S 19 millones y en el Rofex U$S 495 millones. El Banco Central (BCRA) terminó su participación con ventas por unos U$S 9 millones, para atender la demanda de divisas.

La autoridad monetaria registró el primer saldo negativo del mes en una rueda en la que se acumuló la demanda para atender obligaciones con el exterior, sin que se registraran ventas de complejo sojero en la fecha. Las ventas de hoy interrumpieron una secuencia de 16 ruedas consecutivas con saldo positivo para el BCRA.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación retrocedió 1,1% hasta $ 285,32 por unidad, y el dólar MEP cayó 2,2%, en $ 274,85, en el tramo final de la jornada.

Mercados financieros

La bolsa porteña subía 2,52% y se ubicaba en 139.746,45 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, en una jornada sin la referencia de Wall Street por el feriado por el Día del Trabajo en EEUU.

En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Transportadora de Gas del Sur e YPF anotaban alzas de 6,11% y 6,08%, en ese orden. En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban subas de hasta 2,1%, y los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 2,7%. Así, el riesgo país avanzaba 0,2% hasta los 2.429 puntos básicos.