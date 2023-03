Dólar blue hoy: el lunes 27 de marzo no se movió y cerró a $ 389

Sin movimientos significativos en el mercado cambiario, el dólar blue mantuvo su cotización y cerró a $ 389. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 90% promedio.

Según fuentes del mercado, el Banco Central finalizó su participación con ventas por US$ 95 millones para atender la demanda. En marzo acumula ventas por US$ 1.554 millones y en el año totaliza US$ 2.614 millones de ventas netas en el mercado.

Durante la jornada, la demanda de dólares físicos de las entidades financieras disparó la asistencia del Banco Central, con ventas de dólares billetes por US$ 52,80 millones para abastecer las necesidades de caja. El movimiento de dólares billetes mencionado es habitual y, por el momento, no presenta características de alarma. Las entidades financieras no pueden importar billetes y el BCRA es el proveedor habitual, con movimientos que se repiten mes a mes.

Fuentes del equipo económico aclararon a los agentes del mercado que el retiro de dólares se ubica por debajo de lo normal. La demanda de billetes aumenta en momentos próximos a fin de mes y no observan nada inusual con la demanda.

Por su parte, el dólar minorista se negoció a $ 214,16 promedio, con una suba de $ 1,19 respecto al jueves, último día hábil. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 353,61.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación avanzó 0,4% a $ 391,57 y el dólar MEP ascendió 0,8% a $ 378,74. Por último, en el segmento mayorista la divisa cotizaba a $ 207,35, con un aumento de $ 1,57.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 4,07% y se ubicaba en 228.204,85 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 4,7%. En el panel líder local, los papeles de Pampa Energía y Central Puerto anotaban alzas de 7,85% y 7,51%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que YPF lideraba ese lote con un incremento de 4,7%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban caídas de hasta 1,40%, mientras que los títulos en pesos marcaban alzas de hasta 1,2%. En ese marco, el riesgo país cedía 0,6% a 2.534 puntos básicos.