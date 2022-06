Dólar blue hoy: el lunes 13 de junio subió cinco pesos, cerró a $ 215 y marcó su pico en cuatro meses

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó su participación con compras por más de U$S 25 millones, el registro más alto desde el inicio de junio.

En la apertura de la semana, el dólar blue aumentó cinco pesos y se vendió a $ 215, su valor máximo desde febrero. De esa forma, se ubicó por encima del solidario, pero sigue por debajo del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio clandestino y el oficial es alrededor del 69%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 390,504 millones, en futuros MAE U$S 20 millones y en el Rofex U$S 416 millones.

A su vez, el dólar financiero cotizó en verde. El MEP o “Bolsa” saltó 2,6% hasta los $ 226,67. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) se incrementó 3,5% hasta los $ 235,51. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron al alza: el MEP atado al GD30 trepó 2,4% hasta los $ 228,47 y el CCL Cedear avanzó 3,8% hasta los $ 237,55.

Por último, el dólar oficial creció 0,2% y se comercializó en los $ 127,25. Lo mismo pasó con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 209,96.

Mercados financieros

El S&P Merval tuvo una caída de 2,3% hasta las 87.855 unidades. Retrocedieron mayormente Cablevisión Holding (-3,9%), Grupo Supervielle (-3,8%) y Transener (-3,4%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Mercado Libre con 10,4%. También disminuyeron Despegar (-9,5%), Grupo Supervielle (-8,3%) y Globant (-7,3%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, subió 2,6% y superó ligeramente los 2.100 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar GD30D (-4,3%), el Bonar AL30D (-4,2%) y el Bonar GD35D (-3,4%).

Pesce está en la Rosada

En medio de la turbulencia financiera, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, ingresó a la Casa Rosada poco antes de las 15 para reunirse con altos funcionarios. A fines de mayo, Pesce había comentado a fines de mayo que las dificultades para capturar una mayor parte del superávit comercial están dadas por: el pago de deuda de grandes empresas; la escasez del crédito comercial; y el anticipo de importaciones para aprovechar la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

El presidente del Central consideró que era necesario "desarrollar el mercado de capitales local como una política de Estado" a fin de que se puedan financiar las firmas en moneda local. Respecto de la salida de divisas para el pago de deuda privada, el funcionario había afirmado que "entre 2020 y 2021 los pagos por estos conceptos cayeron en US$ 2.000 millones" gracias a una política de la entidad que estipuló un pago máximo de 40% de los vencimientos y la refinanciación del resto del monto.