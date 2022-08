Dólar blue hoy: el jueves 4 de agosto bajó siete pesos y cerró a $ 291

El Banco Central terminó la jornada con ventas por cerca de U$S 150 millones para atender la demanda del mercado.

Tras la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, el dólar blue anotó una baja de siete pesos y cotizó a $ 291. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 115%, aproximadamente.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 324,222 millones, en futuros MAE U$S 114,371 millones y en el Rofex U$S 610 millones. El Banco Central terminó la jornada de hoy con ventas por cerca de U$S 150 millones para atender la demanda del mercado.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 139,67 para la venta, con una suba de 36 centavos en relación con el cierre de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario cotizó a $ 230,46.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación aumentó 1,1% hasta $ 290,78 por unidad, y el dólar MEP disminuyó 0,1% y se transaba a $ 282,07.

Mercados financieros

El índice S&P Merval retrocedía 0,76% y se ubicaba en 119.474,16 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con altibajos. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles Aluar y Holcim anotaban bajas de 3,44% y 2,81%, en ese orden.

Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York operaban de manera dispar, con subas de hasta 15,8% lideradas por Mercado Libre y descensos de hasta 2,7% en el caso de Tenaris. En el segmento de renta fija, los bonos en dólares marcaban bajas de hasta 2,4% y los títulos en pesos operaban con incrementos de hasta 1,2%. Así, el riesgo país aumentaba 0,3% hasta los 2.400 puntos básicos.