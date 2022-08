Dólar blue hoy: el jueves 18 de agosto subió un peso y cerró a $ 293

El Banco Central tuvo otra jornada positiva y cerró su participación del día con compras por unos U$S 20 millones en el mercado.

En una jornada estable para el mercado cambiario, el dólar blue subió un peso y cerró a $ 293. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 110% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 282,113 millones, en futuros MAE U$S 35 millones y en el Rofex U$S 555 millones. El Banco Central tuvo otra jornada positiva y cerró su participación del día con compras por unos U$S 20 millones en el mercado.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 142,57 para la venta, con una suba de siete centavos con relación a la víspera. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario se comercializó a $ 235,17.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación avanzó 4,2% hasta $ 296,19 por unidad. Mientras tanto, el dólar MEP se incrementó 1,4% a $ 284,63.

Mercados financieros

El índice S&P Merval escalaba 2,22% y se ubicaba en 128.749,76 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 3,9%. Los papeles de YPF y Transportadora de Gas del Sur anotaban alzas de 4,98% y 4,23%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

A su vez, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que YPF lideraba ese lote con un incremento de 3,9%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban dispares, mientras que los títulos en pesos operaban con incrementos de hasta 0,3%. Así, el riesgo país aumentaba 0,4% hasta los 2.429 puntos básicos.