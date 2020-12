El dólar blue profundizó su racha alcista al sumar $ 2 y llegó a los $ 166, aunque llegó a tocar un techo de $ 167. De esta forma, el billete que opera en el mercado paralelo acumula un avance de $ 14 desde la última rueda hábil antes de la Navidad.

Durante la rueda, el Banco Central (BCRA) volvió a tener un saldo a favor. Según fuentes privadas de mercado, se alzó con unos U$S 50 millones que se suman a los U$S 50 del lunes. Se trató de la decimoquinta rueda de compras consecutivas.

En el mercado mayorista, el billete verde cerró a $ 84,02, 12 centavos arriba del cierre del lunes. El volumen operado en el segmento contado fue de U$S 224,828 millones, en futuros MAE U$S 147 millones y en mercado de futuros Rofex unos U$S 1.300 millones

Por su parte, las cotizaciones financieras también operaron el alza. El dólar MEP se colocó en los $ 140,66 (0,5%), mientras que el contado con liqui se ubicó en los $ 141,35 (0,7%).

El promedio minorista entre bancos que realiza el BCRA se posicionó en los $ 89,63, lo que sumado el impuesto PAÍS y la retención a cuenta de Ganancias, elevó el precio del dólar solidario a los $ 147,89.

Mercados financieros

El S&P Merval tiene un incremento de 1,3% hasta las 51.129 unidades. Presentó la mayor suba en el panel de la bolsa porteña Edenor (6,7%), luego del anuncio de cambio de dueños. También aumentaron Cresud (5,2%) Loma Negra (3,2%) y Transportadora Gas del Norte. Por otro lado, retrocedieron Sociedad Comercial del Plata (-0,8%), Ternium (-0,4%) y Central Puerto (-0,4%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de IRSA Propiedades Comerciales con 3%. Le siguieron Edenor (1,8%), Grupo Financiero Galicia (1,5%) y Mercado Libre (1,1%). A contramano, cedieron Irsa (-3,6%), Central Puerto (-3%) y Cresud (-1,6%).

Por su parte, el riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, bajaron 0,1% hasta los 1.361 puntos.