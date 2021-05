Dólar blue hoy: el 28 de mayo no se movió y cerró a $ 157

Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales totalizaron unos U$S 85 millones. En el mes superaron los U$S 2.000 millones.

En el fin de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue se vendió en los $ 157, el mismo valor que en la última sesión. De ese modo, sigue siendo la divisa más barata, $ 7 por debajo del solidario y del contado con liqui.

Así, la brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 56%, lejos del techo de 150% que se llegó a observarse a mediados de octubre. Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales totalizaron unos U$S 85 millones, aproximadamente. En el mes suma unos U$S 2.090 millones, llevando el acumulado del año a los U$S 5.730 millones de compras netas.

A su vez, el dólar financiero operó en verde. El MEP o “Bolsa” avanzó 0,3% hasta los $ 159,16. Mientras tanto, el contado con liqui se incrementó 0,1% hasta los $ 164,63, unos centavos por encima del solidario.

Por último, el dólar oficial no tuvo variación y se vendió a $ 99,75. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 164,59.

Mercados financieros

El S&P Merval aumentó 2% hasta las 58.627 unidades. Lideraron el panel de la bolsa porteña Transportadora Gas del Sur (3,7%), Banco Macro (3,6%) y Grupo Financiero Galicia (3,4%). Por su parte, descendieron Bolsas y Mercados Argentinos (-0,8%) y Central Puerto (-0,4%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Central Puerto con 6,3%. También avanzaron Banco Macro (4,7%), Transportadora Gas del Sur (3,9%) y Pampa Energía (3,7%). A contramano, retrocedieron Ternium (-1,9%), Tenaris (-1,2%) y Bioceres Crop Solutions Corp (-0,8%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, se mantiene estable en los 1.508 puntos.